Її катували: страшні подробиці вбивства 2-річної дівчинки на Чернігівщині

Вбиту 2-річну дівчинку в селі Мильники Ніжинського району Чернігівської області перед смертю жорстоко били, катували і ґвалтували.

23 березня відбулися похорони дитини, попрощатися з яким прийшло все село. Як повідомляється на сторінці "Типовий Чернігів" в Facebook, над дитиною знущалися, у неї "порваний рот, розірвані і обпалені статеві органи, численні переломи і гематоми. Її катували і ґвалтували".

Убив дитину чоловік, у якого вдома гостювали мама загиблої і ще одна її дочка. При цьому жінка заявила поліції, що побої на тілі дитини - це епілептичний припадок. За її словами, дівчинка нібито сама важко травмувалася, коли впала.

Однак експертиза знайшла на тілі дитини травми, які вона не могла нанести собі сама. Пізніше затримали і підозрюваного: ним виявився судимий чоловік. За даними активістів "С 14", це Назар Красуля. До суду його помістили в СІЗО Чернігова на 60 діб.

Відносно матері також було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 166 Кримінального кодексу України - злісне невиконання обов'язків догляду за дитиною.

Пошкодження отримала і 5-річна сестра загиблої дівчинки, яка зараз перебуває в лікарні. "Люди розповідають, що її також гвалтували і били. Дівчинка боїться чоловіків. Мерзотнику і чудовиську Назару Красулі було мало матері дівчаток, своєї колишньої дружини і навіть рідної сестри! Ця мерзота гвалтувала дітей! Селяни розповідають, що дітей не випускали на вулицю протягом 3 місяців", -повідомляє активісти.

За словами місцевих жителів, мати загиблої дівчинки - алкоголічка, яка абсолютно не стежила за своїми дітьми.

Як писав "Обозреватель", раніше Крим сколихнуло страшне вбивство сім'ї з 4-річною дитиною.