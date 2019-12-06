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6 грудня • оновлено в 22:59
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Їхав за паспортом України: члену партії Путіна оголосили підозру

1.1т
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Затриманому українськими правоохоронцями на в'їзді в Крим члену російської партії "Єдина Росія" Ігорю Кучерявому пред'явлено підозру про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це розповів адвокат підозрюваного Ігор Мокін, передає TheBabel. За словами юриста, Кучерявому повідомили про підозру по ст. 110 частини 2 в редакції УПК 2001 року.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на такий же термін.

Їхав за паспортом України: члену партії Путіна оголосили підозру

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Ігор Кучерявий насамперед відомий ярою підтримкою анексії Криму російськими військами. Причетний до організації блокпостів в Севастополі. Був нагороджений російським урядом медаллю Міноборони РФ "За повернення Криму" і ювілейним знаком ФСБ РФ "Ветерани спецслужб Росії захисникам Криму і Севастополя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники СБУ спіймали Ігоря Кучерявого 3 грудня на виїзді з Херсона до Криму.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
затримання Новини Криму
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Petrov Valery
Petrov Valery
Интересно, а зачем на самом деле Кучерявый туда пёрся? Не за паспoртом же, в самом деле, для отдыха на Кипре. На отдых можно и с роccийcким, без всяких ограничений.
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