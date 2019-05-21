Їхав у Росію: на Донбасі засікли автобус із вантажем-200

Місія ОБСЄ зафіксувала перетин російсько-українського кордону ритуальним мікроавтобусом, що їхав із окупованої території Донбасу.

Так, спостерігачі базуються на російських прикордонних пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк" у Ростовській області РФ, що межують із "ДНР", повідомляє прес-служба місії.

"Спостережна місія бачила білий мікроавтобус із написом російською мовою "ПЛУТОН ритуальний кортеж", який перетинав кордон України до Російської Федерації", — йдеться у звіті.

Ілюстрація 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" стягнули в центр Луганська системи залпового вогню "Град", танки, гаубиці і ЗРК. Локації зафіксувала Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.

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