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/Розслідування

Їхав у Росію: на Донбасі засікли автобус із вантажем-200

4.3тЧитати матеріал російською

Місія ОБСЄ зафіксувала перетин російсько-українського кордону ритуальним мікроавтобусом, що їхав із окупованої території Донбасу.

Так, спостерігачі базуються на російських прикордонних пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк" у Ростовській області РФ, що межують із "ДНР", повідомляє прес-служба місії.

"Спостережна місія бачила білий мікроавтобус із написом російською мовою "ПЛУТОН ритуальний кортеж", який перетинав кордон України до Російської Федерації", — йдеться у звіті.

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Ілюстрація

Ілюстрація

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Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" стягнули в центр Луганська системи залпового вогню "Град", танки, гаубиці і ЗРК. Локації зафіксувала Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.

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Місце
Україна
Теги
ОБСЄНовини ДНРНовини ЛНР
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
повезли дохлых кокошников,че козломордые приглашаем очередную партию кацапов для утилизации,милости просим
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Повезли мясо на переработку.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Нафига на иллюстрации отфотошопенный гум. конвой с цифрой 200?
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