Їхали в Росію: біля Львова зловили рефрижератор з нелегалами. Відео

Біля Львова 1 лютого в рефрижераторі, який прямував з Північної Македонії до Росії, знайшли чотирьох нелегальних мігрантів у напівпритомному стані.

Вантажівка, що перевозила яблука, перетнула український кордон через пункт пропуску "Дякове" на Закарпатті. Транспорт зупинився на АЗС у Гамаліївці біля Львова. Водій стверджує, що не знав про людей у рефрижераторі, але почув дивні звуки, що лунали звідти, пише Zaxid.net.

Оскільки фура була опломбована, водій викликав поліцію, а також митників. Відімкнувши рефрежиратор там виявили чотирьох напівпритомних молодих людей віком 16-17 років. У двох виявилися документи громадян Афганістану, ще двоє взагалі не мали жодних документів.

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Виявилося, що мігранти провели в рефрежираторі понад чотири доби. За їхніми словами, кожен із них заплатив посереднику по 2000 доларів, і їх обіцяли доставити з Македонії до Німеччини. Вони були здивовані, що опинилися в Україні.

Варто зауважити, що згідно з правилами транспортування яблук у авторефрижераторах, їх перевозять за температури +2...+5, водночас холодильна камера не вентилюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в пункті пропуску "Будомєж-Грушів" на кордоні з Польщею зловили українця з рекордною партією рідкісного контрабандного товару.

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