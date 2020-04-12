Їхала з пляшкою: з'явилися обурливі деталі ДТП зі "швидкою" у Харкові

Водійка Daewoo Sens, яка 10 квітня під Харковом влаштувала смертельну аварію, протаранивши карету швидкої допомоги, ймовірно, перебувала за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Зокрема, поміж сидінь у салоні її авто слідчі вилучили пляшку зі спиртним. Про це йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За попередньою інформацією, зелений Daewoo Sens пішов на обгін і на зустрічній на шаленій швидкості лобом у лоб протаранив швидку. Удар був такої сили, що від обох автомобілів залишився брухт – кузов швидкої зірвало з рами, геть розтрощило і передню частину легковика, відкинувши його на узбіччя.

ДТП під Харковом

Водійка легкового авто і її пасажир (чоловік) загинули на місці. Так само і кермувальник швидкої – 55-річний Олександр Клімов.

"Два роки працював, водій першого класу. Нарікань ніколи не було. Виконував свої обов’язки на відмінно", – розповів про загиблого заступник директора харківського центру екстреної медичної допомоги Юрій Подзолков.

Загиблий водій "швидкої" Telegram/Харків 1654

Аби дістати тіла загиблих, рятувальникам довелося розрізати потрощені авто. Удар пробив бак швидкої – паливо розлилося довкола, його змивали піною.

Також відомо, що в салоні медичного авто їхало двоє санітарів і фельдшер. Із області до харківської лікарні вони везли пацієнтку, яка має психічні розлади. Всіх їх із різними травмами госпіталізували.

Telegram/Харків 1654

За словами директора харківського центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, у постраждалої фельдшерки екстракція зубів, перелом вилиці, перелом відростку хребта, а також численні забої та ураження м'яких тканин. На щастя, загрози для життя жодного з травмованих пацієнтів немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові на Окружній дорозі 10 квітня трапилася серйозна ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги, в результаті якої загинуло троє людей.