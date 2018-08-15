"Їх не покарають!" Мати загиблих у ДТП із Зайцевою опустила руки

Харків'янка Людмила Фабріс, яка втратила в ДТП дочку й онучку, не вірить, що обвинувачених Олену Зайцеву й Геннадія Дронова покарають.

Про це OBOZREVATEL розповів адвокат потерпілої Дмитро Марцонь. "Людмила Василівна довго ходила на суди, але зараз не має сил. У неї ще 80-річна мама, за якою потрібно доглядати. Жінка не вірить, що винних покарають, вважає, що все робиться для того, щоб їх виправдати", – зазначив юрист.

За його словами, Людмила Фабріс відмовилася від грошей, які пропонувала сім'я Зайцевої.

"Коли все це сталося, друзі загиблої онучки-студентки почали збирати гроші, тому дані її банківської картки з'явилися у відкритому доступі. Але Людмила Василівна ніколи не говорила, що готова щось прийняти. Вона говорила про це й матері Зайцевої, коли та її чатувала біля будинку. Потерпіла їй сказала: "Я з вами ніяких переговорів вести не буду, забудьте мій номер телефону", – підсумував адвокат.

Загиблі Алла (праворуч) і Анастасія Сокол Facebook загиблих

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня в центрі Харкова сталася серйозна ДТП. Позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В результаті аварії 5 людей загинули, один помер у лікарні й ще 6 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Суд заарештував обох учасників ДТП – Олену Зайцеву й Геннадія Дронова. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі за статтею 286 КК України ("порушення правил дорожнього руху").

19 липня стало відомо, що у справі не можуть знайти ключового свідка – лікаря-нарколога, яка проводила перше обстеження Зайцевої після аварії і виявила сліди наркотиків в її крові.

31 липня з'явився висновок МОЗ про наявність у крові наркотиків у підозрюваної.

Загиблі дочка й онучка Людмили Фабріс, Алла і Анастасія Сокол – вдова й дочка померлого в 2014 році сержанта ЗСУ Володимира Янчука.

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