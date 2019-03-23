"Їх мінімум троє": екс-ватажок "ДНР" Гіркін заявив про клонів Путіна

Один із перших ватажків "ДНР" терорист Ігор Гіркін заявив, що у президента Росії Володимира Путіна зараз є кілька двійників.

Свою теорію він висунув на прес-конференції в Росії, де йому поставили запитання про те, де поставити крапку в реченні "Путіна стратити не можна помилувати". Фрагмент його виступу показали в ефірі каналу Sobinews під час інтерв'ю з українським журналістом Романом Цимбалюком (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

"А якого із них? Їх зараз показують, як мінімум, трьох. Сто відсотків упевнений, Путіна буде скидати не народна революція — Путіна буде скидати його власне оточення", — сказав злочинець.

Однак Цимбалюк поставився до такої версії Гіркіна вкрай скептично, підкресливши, що в Росії не має сенсу шукати двійників правителю.

"Що стосується двійників, трійників, я не прихильник ось цих божевільних ідей про те, що є якась вселенська змова, фабрика, де штампують Путіних. Росія так влаштована, що тут одна людина рулить державою. Не може бути по-іншому", — вважає українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні користувачі мережі помітили, що раніше президент Росії Володимир Путін вільно володів німецькою мовою, проте на весіллі глави МЗС Австрії ці знання кудись зникли. У зв' язку із цим вони заявили, що на весіллі побував "банкетний варіант" Путіна.

У грудні мережу спантеличив виступ Путіна на колегії Міноборони РФ. Журналіст Саша Сотник засумнівався в тому, що чує на записі дійсно голос президента Росії.

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