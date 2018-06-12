"Їх було чоловік 40": побитий ромами підліток розповів подробиці

Випадок побиття ромами підлітка в Києві, викликав резонанс серед інтернет-користувачів. Журналісти OBOZREVATEL зв'язалися з потерпілим, і попросили розповісти подробиці.

Увечері 11 червня 16-річний Андрій Фєночка з товаришами відзначав день народження одного з друзів. Хлопці йшли до супермаркету Novus, що поруч із залізничним вокзалом "Південний". Раптово вони побачили групу ромів, які стрімко наближалися до них.

"Їх було чоловік 40. Ми зрозуміли, що буде краще від них втекти. Так вийшло, що я опинився позаду всіх. У якийсь момент мені щось прилетіло в голову, скоріш за все пляшка. Від удару втратив свідомість ", - розповів нашим журналістам Андрій.

Андрій отримав травми голови

Пізніше хлопець дізнався від друзів, що серед ромів було чимало дітей. Одна дитина під час нападу навіть нісла в руках дві пляшки. Деякі з нападників робили з пляшок "трояндочки", закликаючи хлопців підійти до них.

"Коли я прийшов до тями, наді мною схилився один з нападників. Він запитав мене "Ти їхній?" Я попросив його викликати швидку, але він вдарив мене пляшкою по голові. Отямився я в калюжі крові. Недалеко від мене стояли двоє хлопців. Я підійшов до них і попросив перев'язати мені голову еластичним бинтом, який у мене був", - розповів Андрій.

Далі хлопця доставили до лікарні, де йому на рану наклали сім швів.

Медики наклали на рану сім швів

Кров залила хлопцеві обличчя і руки

Чому роми напали на Андрія та його друзів, хлопець не знає. "Ми проходили поруч з табором ромів, який знаходиться недалеко від вокзалу, але там на нас ніхто не звертав уваги. Підходячи до вокзалу, ми запалили фаєр і вже тоді зустріли іншу групу ромів, яка на нас і напала. Знаю, що раніше якісь люди з сокирами і молотками розгромили їх табір в Києві. Можливо, нападники прийняли нас за тих людей", - говорить Андрій.

Мама підлітка Юлія Попова досі не може відійти від шоку. "300 ромів розташовані табором поруч з вокзалом. Вони нападають на людей. Хіба не можна на них знайти управу?" - хвилюється Юлія. Жінка додала, що буде писати заяву в поліцію з приводу нападу на її сина.

Як вирішити проблему ромів в Україні? OBOZREVATEL раніше розпитував про це експертів. За словами правозахисників, вирішити це питання швидко не вийде.

Число ромських поселень зростає, у них немає грошей, тому що немає освіти. На життя більшість з них заробляють жебрацтвом, дрібним злодійством, а також виконують будь-яку брудну роботу. Місцева влада двох областей, де в основному живуть роми, особливо ними не займаються.

У Нацполіціі пропонують виділяти під тимчасові табори майданчики, а також брати на роботу молодих ромів, щоб вирішувати конфлікти.

Раніше повідомлялося, що в Києві група ромів окупувала зону відпочинку біля залізничного вокзалу "Південний". За словами співробітників районного управління КК "Київавтодор", після себе мешканці табору залишають сміття і бруд, а природні потреби справляють прямо в підземному переході поблизу. Поліція, за їхніми словами, розганяє порушників, але через деякий час роми повертаються і все починається знову.