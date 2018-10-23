''Їх було четверо!'' Очевидці розсекретили деталі розстрілу в Керчі

У студента Владислава Рослякова, який влаштував масовий розстріл в політехнічному коледжі в окупованій Керчі (Крим), було чотири спільника.

Про це повідомляється в Twitter "RoksolanaToday & Крим" з посиланням на Дарину Воскресенську, чия знайома постраждала в трагедії.

"Їх було четверо. У мене поранили подругу і не Влад, а вона бачила трьох з дробовиками, один, але не Влад, їй прострелив ногу! І як би він лежав з дробовиком в обнімку, якщо він розміром 107 см", - зазначила вона.

Також наводяться приклади нестиковки даних з камер відеоспостереження. "Після вибуху хлопець спокійно йде на зустріч Владу. Монітор з камер зникає на кадрі з вибухом, хоча скло ціле. На відео немає тайм коду. Жінка закриває двері. Хлопець робить Владу жест. Стрілянина по моніторах, які залишаються цілими. Стрілянина по вогнегаснику, який залишається цілим. Хіба це у маси не викликає питань?" - пише Петро Чулінскій.

Однак знаходяться і ті, які відмовляються вірити, що у Рослякова були спільники. "Він був один, вам вже навіть відео показали, що вам ще потрібно", - пишуть аноніми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов в Керченський коледж з рушницею і саморобними вибуховими пристроями і почав розстрілювати всіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти - вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.