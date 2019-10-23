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23 жовтня • оновлено в 20:52
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"Ігри-забави": Тука озвучив версію загибелі "Сенсея"

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Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука допустив, що причиною загибелі ветерана АТО Віктора Дегтярьова (позивний "Сенсей") стало необережне поводження зі зброєю.

"Я абсолютно допускаю версію про гру з гранатою", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

У цьому контексті Тука сказав: "На жаль, є певна частина хлопців, які, демобілізувавшись після війни, не змогли адаптуватися до життя в цивільних умовах. І це правда. Це величезна проблема для всієї країни".

"Сенсей" міг гратися з гранатою, допустив Тука

"Сенсей" міг гратися з гранатою, допустив Тука

"Я не можу точно сказати, грали вони з гранатою чи ні, тому що мене там не було. Але те, що такі ігри-забави періодично виникають, в тому числі і на передку – це правда", – додав він.

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У той же час Тука заявив, що не вважає версію про операції російських спецслужб такою, що заслуговує на увагу. "Це навряд чи. Я схиляюся до думки, що це, скоріше, необережне поводження зі зброєю", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, ввечері у вівторок, 22 жовтня, в центрі Києва, на вулиці Пушкінській, пролунав вибух. Загинуло двоє людей, серед яких – легендарний учасник АТО, колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону "Донбас", засновник благодійного фонду "Купол" Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей").

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