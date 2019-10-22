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22 жовтня • оновлено в 07:11
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/ Розслідування

"Ігорьок – щур!" Ексватажки "ДНР" влаштували гризню в мережі

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Один з перших ватажків терористів "ДНР" Олександр Бородай звинуватив колишнього лідера терористів Ігоря Гіркіна в крадіжці грошей, виділених для роздачі населенню окупованих територій.

Відео зі звинуваченням було опубліковано на сторінці Necro Mancer в Twitter. Бородай стверджує, що привіз 40 тисяч доларів з Москви Гіркіну в Слов'янськ, де вони безслідно зникли.

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Бородай заявив, що Гіркін відправив 20 тисяч доларів своїй матері.

"Реально виходить, що Ігорьок (Гіркін) щур. Він взяв половину коштів, які я йому привіз і відправив про всякий випадок власній мамі у загашник", – заявив терорист.

Гіркін на своїй сторінці в соцмережі спростував звинувачення Бородая, заявивши, що вийшов з Донбасу з 300 доларами в кишені і витратив багато особистих коштів під час війни.

"Ігорьок – щур!" Ексватажки "ДНР" влаштували гризню в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гіркін назвав "лідерів" злочинної республіки "мерзенними кримінальниками і наркоманами". Він звинуватив їх в масових крадіжках.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Ігор Гиркин (Стрєлков) Олександр Бородай
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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