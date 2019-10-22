"Ігорьок – щур!" Ексватажки "ДНР" влаштували гризню в мережі

Один з перших ватажків терористів "ДНР" Олександр Бородай звинуватив колишнього лідера терористів Ігоря Гіркіна в крадіжці грошей, виділених для роздачі населенню окупованих територій.

Відео зі звинуваченням було опубліковано на сторінці Necro Mancer в Twitter. Бородай стверджує, що привіз 40 тисяч доларів з Москви Гіркіну в Слов'янськ, де вони безслідно зникли.

Бородай заявив, що Гіркін відправив 20 тисяч доларів своїй матері.

"Реально виходить, що Ігорьок (Гіркін) щур. Він взяв половину коштів, які я йому привіз і відправив про всякий випадок власній мамі у загашник", – заявив терорист.

Гіркін на своїй сторінці в соцмережі спростував звинувачення Бородая, заявивши, що вийшов з Донбасу з 300 доларами в кишені і витратив багато особистих коштів під час війни.

# Бородай : У червні 2014 року через чесно віджатого я виділив Гиркин в Слов'янськ на гуманітарку 4 млн.грн. Де вони і розчинилися в невідомому напрямку. Не буду говорити, що # Гиркин їх особисто спер, але при товариша Сталіна за розтрату до стінки ставили, так-то https://t.co/8rRDcPnXCg pic.twitter.com/vjQVGmzx4I - Necro Mancer (@ 666_mancer) October 21, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гіркін назвав "лідерів" злочинної республіки "мерзенними кримінальниками і наркоманами". Він звинуватив їх в масових крадіжках.

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