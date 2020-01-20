Священики УПЦ МП не прийшли: на Житомирщині на колінах попрощалися із загиблим захисником України. Фото

На Житомирщині поховали загиблого 16 січня на Донбасі старшого солдата Ігоря Хімічука.

Відповідними фото на сторінці в Facebook у понеділок, 20 січня, поділився користувач Володимир Бричник (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Ігор Хімічук РБК-Україна

Раніше голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко розповів, що військовий загинув у результаті снайперського обстрілу.

Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

При цьому Володимир Бричник у підписі до однієї з фотографій розповів, що два священики УПЦ МП не прийшли на церемонію прощання з воїном.

Скріншот

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука Facebook

Як писав OBOZREVATEL, 18-19 січня на Донбасі в результаті обстрілів загинули два воїни з 72-ї бригади Чорних Запорожців.

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