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20 січня • оновлено в 23:23
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Священики УПЦ МП не прийшли: на Житомирщині на колінах попрощалися із загиблим захисником України. Фото

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На Житомирщині поховали загиблого 16 січня на Донбасі старшого солдата Ігоря Хімічука.

Відповідними фото на сторінці в Facebook у понеділок, 20 січня, поділився користувач Володимир Бричник (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

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Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Ігор Хімічук

Ігор Хімічук

РБК-Україна

Раніше голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко розповів, що військовий загинув у результаті снайперського обстрілу.

Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

При цьому Володимир Бричник у підписі до однієї з фотографій розповів, що два священики УПЦ МП не прийшли на церемонію прощання з воїном.

Священики УПЦ МП не прийшли: на Житомирщині на колінах попрощалися із загиблим захисником України. Фото

Скріншот

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Похорон загиблого на Донбасі Ігоря Хімічука

Facebook

Як писав OBOZREVATEL, 18-19 січня на Донбасі в результаті обстрілів загинули два воїни з 72-ї бригади Чорних Запорожців.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Житомир
Теги
Донбас похорон фотографии Збройні сили України
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Которые нерабы на корточках, это срут соби в шаровары.
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