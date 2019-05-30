"Їдуть у лігво ворога": названо спосіб вербування жителів Донбасу Росією

Жителі підконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей являють собою підвищену цінність для спецслужб Росії, і ФСБ нерідко вербує їх.

Як діють спецслужби РФ на Донбасі, розповів в ефірі ObozTV експерт зі стратегічних комунікацій Анатолій Кравчук.

Як зазначив експерт, жителі Донбасу дуже тісно спілкуються з людьми на окупованих територіях, і цим піддають себе ризику.

За його словами, в Донецькій обласній держадміністрації раніше була кричуща проблема – майже 100% ОДА приїхали з Донецька до Краматорська. Ці люди регулярно кілька разів на тиждень їздили до своїх рідних, які залишилися в ОРДЛО.

"Виходить, що чиновники високого рівня, які є носіями секретної інформації, перетинають кордон і їдуть в лігво ворога. З ними працює навіть не місцеве МГБ, а російське ФСБ", – заявив Кравчук.

"Люди, перетинаючи лінію розмежування, можуть стати об'єктами вербування. Скільки у нас було ситуацій, коли виловлювали людину, яка у військах сиділа дуже довго! Нещодавно була ситуація, коли взяли військовослужбовця, який роками передавав інформацію, він був у глибокому тилу. А тут все дуже просто – мати там, приїжджаєш додому до матері, а поруч за столом сидить ФСБшник. І що, не погодяться працювати? Погодяться дуже просто", – підкреслив він.

За словами Кравчука, об'єкт вербування цікавий тим, яку інформацію від нього можна отримати: "Якщо звичайна людина приїхала, вона нецікава як об'єкт вербування. А якщо людина миє підлогу в кабінеті голови облдержадміністрації, вона вже цікава, тому що може сфотографувати якийсь документ, поки його немає".

politeka.net

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