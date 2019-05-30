ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Їдуть у лігво ворога": названо спосіб вербування жителів Донбасу Росією

1.2тЧитати матеріал російською

Жителі підконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей являють собою підвищену цінність для спецслужб Росії, і ФСБ нерідко вербує їх.

Як діють спецслужби РФ на Донбасі, розповів в ефірі ObozTV експерт зі стратегічних комунікацій Анатолій Кравчук.

Як зазначив експерт, жителі Донбасу дуже тісно спілкуються з людьми на окупованих територіях, і цим піддають себе ризику.

За його словами, в Донецькій обласній держадміністрації раніше була кричуща проблема – майже 100% ОДА приїхали з Донецька до Краматорська. Ці люди регулярно кілька разів на тиждень їздили до своїх рідних, які залишилися в ОРДЛО.

"Виходить, що чиновники високого рівня, які є носіями секретної інформації, перетинають кордон і їдуть в лігво ворога. З ними працює навіть не місцеве МГБ, а російське ФСБ", – заявив Кравчук.

Новини
''Втрачаємо дітей Донбасу'': в Україні почали бити на сполох

"Люди, перетинаючи лінію розмежування, можуть стати об'єктами вербування. Скільки у нас було ситуацій, коли виловлювали людину, яка у військах сиділа дуже довго! Нещодавно була ситуація, коли взяли військовослужбовця, який роками передавав інформацію, він був у глибокому тилу. А тут все дуже просто – мати там, приїжджаєш додому до матері, а поруч за столом сидить ФСБшник. І що, не погодяться працювати? Погодяться дуже просто", – підкреслив він.

За словами Кравчука, об'єкт вербування цікавий тим, яку інформацію від нього можна отримати: "Якщо звичайна людина приїхала, вона нецікава як об'єкт вербування. А якщо людина миє підлогу в кабінеті голови облдержадміністрації, вона вже цікава, тому що може сфотографувати якийсь документ, поки його немає".

"Їдуть у лігво ворога": названо спосіб вербування жителів Донбасу Росією

politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військовий експерт Ігор Козій розповів, що стало головною передумовою для війни на Донбасі.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіНовини Луганська і Луганської областіНовини Донецька і Донецької області
Особа
Анатолій Кравчук
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуОРДЛО
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-