"Ідуть найкращі!" Помер один із засновників "Госпіталю Майдану": фото патріота

У середу, 19 лютого, помер волонтер і військовий лікар Зіновій Допілка, який був одним із засновників "Госпіталю Майдану".

Чоловік довго боровся з раком. Про його смерть повідомила керівник юридичного департаменту в центрі "Госпіталь Майдану" Світлана Андрійчук на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зіновій Допілка facebook.com/svetlana.andreychuk

Зіновій Допілка facebook.com/svetlana.andreychuk

Зіновій Допілка facebook.com/svetlana.andreychuk

Вона подякувала йому за всі роки, починаючи з часів Майдану і висловила співчуття рідним.

"От і в нашому полку стало менше. Сьогодні перестало битися серце нашого волонтера, військового лікаря, друга, просто хорошої людини", – написала Андрійчук.

Зіновій Допілка facebook.com/svetlana.andreychuk

Зіновій Допілка facebook.com/svetlana.andreychuk

Похорон Зіновія Допілки відбудеться завтра, 20 лютого, в місті Трускавець Львівської області.

Зіновій Допілка facebook.com/svetlana.andreychuk

Зіновій Допілка facebook.com/svetlana.andreychuk

Зіновій Допілка facebook.com/svetlana.andreychuk

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