"Ідол, якого ми будували, звалився": нардеп БПП про Савченко

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко, оголосивши голодування на знак протесту проти звинувачень на свою адресу, фактично продемонструвала непослідовність своєї позиції.

"Савченко сама заявляла про те, що не повинно бути депутатської недоторканності, що до всіх має бути однакове ставлення", - нагадав у коментарі "Обозревателю" народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко.

"Не треба було вчиняти злочин. Будь-хто, хто б завозив такі партії зброї, хто б говорив і планував те, що говорила і планувала Савченко, ніс би відповідальність. Чому вона не повинна нести відповідальності?" - заявив він, коментуючи голодування Савченко.

"А взагалі це дуже сумна історія, нічого хорошого в цьому немає. Це не викликає жодних емоцій, окрім негативних. Черговий ідол, якого ми будували, звалився", - визнав нардеп.

Як писав "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада України позбавила Надію Савченко депутатської недоторканності. Вона була заарештована прямо в залі суду. Під час засідання Шевченківського районного суду Києва Савченко оголосила голодування.