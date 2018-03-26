Ідеолог терористів Донбасу пригрозив "знищенням України"

Терористи так званих ДНР і ЛНР готові наступати на позиції ВСУ, щоб завершити війну силовим методом, тим самим "знищивши країну Україна".

Про це заявив колишній ватажок "ДНР", один з ідеологів створення терорганізацій на Донбасі, російський політтехнолог Олександр Бородай під час збору "регіональних командирів союзу добровольців Донбасу", що проходив в Підмосков'ї.

"Проблема, яка призвела до війни в Донбасі, до сих пір не вирішена, і конфлікт не вичерпаний. І чим далі він триває, тим менше шансів на те, що він буде вирішене мирним способом. Власне кажучи, з нашої точки зору, іншим шляхом крім військового, даний конфлікт не може бути вирішений. ми не хочемо цього, ми не прагнемо до цього, але ми розуміємо, що це - досить об'єктивна реальність. Коли це станеться - ми не знаємо, але ми повинні бути готові до силового вирішення конфлікту" , - заявив він.

За словами Бородая, Україна "є антилюдською псевдодержавою", саме тому терористи нібито і воюють проти Києва.

"Така псевдодержава як Україна, в кінцевому підсумку повинна зникнути з карти, тому що зараз ця держава антилюдська і за своїм характером вона русофобська, незважаючи на те, що Київ є, був і буде матір'ю міст руських", - заявив терорист.

Нагадаємо, раніше нінешній ватажок "ДНР" Олександр Захарченко знову пригрозив "походом" на Київ .