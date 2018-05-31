Ідеальна операція: як скасування АТО змінило війну на Донбасі

За місяць, починаючи з 30 квітня, коли було оголошено про закінчення АТО на Донбасі і початок Операції Об'єднаних сил, ситуація на фронті суттєво змінилася.

Про це йдеться в матеріалі ТСН, в якому зібрані факти, доступні з офіційних джерел, і коментарі експертів.

Так, з тих пір, як управління операцією на Донбасі перейшло під керівництво Міноборони і щоденні зведення почав публікувати штаб ООС, українці стали отримувати більше даних про те, що відбувається на Донбасі.

Новини В Україні хочуть перевіряти роботу підприємств в зоні ООС

Більша відкритість штабу, кажуть експерти, пояснюється традиціями Міноборони вести цивільно-військові відносини, яких не мала СБУ, під управлінням якої проходило АТО.

Як приклад відзначається той факт, що тепер повідомляється не тільки про кількість поранених і вбитих українських військових під час боїв, а й про тих, хто став дезертиром або просто зник.

Також серед нововведень то, що в зведеннях почала з'являтися інформація від розвідки про втрати бойовиків і російських окупантів під час боїв.

В цілому, згідно зведеннями ООС, за останній місяць українські військові втратили більше 10 чоловік загиблими і шість десятків пораненими.

Один військовослужбовець вчинив самогубство, троє військових дезіртували: один втік до терориста, а двох інших ще розшукують. Ще один військовий виявився в полоні бойовиків, інший - пропав безвісти.

При цьому бойовики втратили загиблими понад 70 осіб і близько сотні були поранені. У полон українські військові взяли понад десяти терористів.

З початком ООС, в штабі вже не приховують, коли займають позиції бойовиків в сірій зоні, звільняючи від окупації нові населені пункти.

Серед останніх перемог - взяття під контроль населеного пункту Південне, недалеко Горлівки в Донецькій області. 24-я окрема механізована бригада розробила план з узяття селища і втілила його о 4:00 в ніч на 8 травня, при цьому в ході операції втрати понесли тільки терористи

Чергове просування було відзначено в районі села Петрівське в Донецькій області. Там українські військові, рушивши з боку Богданівка, зайняли позиції навколо села, проте в самий населений пункт не заходили, як про це заявляли бойовики.

Також різні джерела повідомляють про взяття окремих позицій в районі Горлівки і Світлодарськ дуги.

Інформування населення про просування і маленькі перемоги українських військових стало більш вільним. Зокрема, на сторінці 93-я ОМБр виклали відео, як бійці збили сепаратистський БМП.

Експерти відзначають, що зміна АТО на ООС дозволило прискорити передачу інформації і отримання наказів, в свою чергу дозволяє силам на місцях більш оперативно реагувати на атаки ворога і ефективно планувати операції так званої активної оборони, коли українські війська потроху займають позиції в сірій зоні, які належать їм згідно мінських домовленостей.

Україна веде боротьбу з Росією не тільки на полі бою в Донбасі. Очікуються переговори в нормандському форматі.

Так, президент України Петро Порошенко вже відправив до Берліна представника АП, який повинен домовитися про проведення переговорів на вищому рівні.

Нагадаємо, раніше в ООС звернулися зі зворушливим закликом до Донбасу , пообіцявши його звільнити.