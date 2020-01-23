І знову корупційний скандал в багатостраждальній Держархбудінспекції

У середу, 22 січня, правоохоронці викрили у Києві корупційну "схему" видання будівельних ліцензій. В її організації підозрюють посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції України та комерційної структури. Затримали фігурантку під час одержання другої частини неправомірної вигоди – 1400 доларів США.

Раніше було задокументовано факт отримання першого "траншу" - 500 доларів США. Також проводяться санкціоновані обшуки в приміщеннях Держархбудінспекції.

А як створювалась та працює ця схема? Ми провели невеличке розслідування.

Вже близько п’яти років, Система ліцензування працює в режимі декларативності. Для отримання ліцензій замовники можуть не подавати жодного фізичного документа. Усі підтвердження вимог щодо відповідності матеріально-технічної бази та кадрових ресурсів абсолютно віртуальні. Цікаво, що певна частина ліцензій щорічно скасовувалось, і більшість – саме, за заходами перевірки ліцензійних умов.

Цей контрольний підрозділ Держархбудінспекції щодо діяльності ліцензіатів знаходиться в структурі ліцензійного управління, а тому його діяльність підпорядкована роботі керівника з ліцензійних процедур. Чому перевіряють не перед наданням ліцензії, а через певний проміжок часу після видачі, пояснювати гадаємо не треба.

Такий бізнес процес вигідний обом сторонам, комерсанти отримують можливість створювати підрядні фірми-одноднівки для освоєння бюджетних коштів або будівництва проблемних забудов та створення будівельних пірамід. В свою чергу, корупціонери-посадовці, отримують постійний попит на свої послуги та сталий потік "кеша" за оформлення ліцензій.

Цю схему в повні мірі запустив в 2016 році тодішній Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев. Так на офіційному сайті Держархбудінспекції знаходимо новини за 2016 рік:

Як наголосив тоді Олексій Кудрявцев, "…впроваджено електронну послугу, що передбачає подачу документів для отримання ліцензії в електронному вигляді. Це суттєво заощадить час та зусилля представників будівельного бізнесу, а також зробить сервіс ліцензування зручним та доступним".

За його словами, у першому півріччі 2016 року Держархбудінспекція видала 2,4 тис. ліцензій на ведення господарської діяльності у сфері будівництва. Це на 30% більше ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше ліцензій видано в Києві (842), Дніпропетровській (286) та Київській областях (210).

Треба віддати належне менеджерським якостям Кудрявцева, не розуміючись на будівництві, він вдало створив ринковий попит на супутні послуги. Адже, якщо в схемі "5 доларів за квадратний метр" він отримував лише операційну долю, віддаючи більшість сум тодішнім керманичам та поповнюючи бюджети провладної партії. То питання ліцензування було його особистим гаманцем.

Тому за так званою реформою Кудрявцева, видачу ліцензій було монополізовано на рівні центрального апарату Держархбудінспекції та запроваджено декларативний принцип з метою ухилення від відповідальності за прийняті рішення. Навіть згодом електронну форму запровадили. А в місті Києві відкрито мережу юридичних фірм з консультування по отриманню будівельних ліцензій, цінник послуг варіюється в залежності від переліку видів робіт. В одному з цих офісів й відбулось це затримання на хабарі.

А знаєте, хто останні шість років був в числі керівників цього напрямку:

Неймовірно, але за дивним збігом обставин, це дружина Олександра Строкача, якого ЗМІ асоціюють безпосередньо з екс очільником Держархбудінспекції Олексієм Кудрявцевим. Який в 2014 році за відсутності вищої освіти та з використанням фальшивого дипломом очолив Держархбудінспекцію Київської області, а вже з 2015 став Головою ДАБІ. В грудні 2018 року Олексій Кудрявцев був відсторонений від виконання своїх обов’язків рішенням Уряду через надання недостовірних документів членам конкурсної комісії.

Зокрема, виявилось, що представлений Кудрявцевим диплом будівельника Технічного Університету Молдови – не видавався цим ВНЗ , а сам Кудрявцев не числився в реєстрі студентів. А згодом екс-очільник Держархбудінспекції перетворився у фігуранта кримінальних справ .

А вже за Уряду Гончарука, Кудрявцев протягнув свого протеже - Строкача в якості наступника, намагаючись при цьому, обійняти крісло профільного заступника міністра увімкнувши антикризовий піар "на максімалках".

Олексій Кудрявцев

Олександр Строкач

Нагадаємо, що нардеп Олександр Дубінськ ий також засвідчив , що тодішній новообраний голова ДАБІ Олександр Строкач є людиною, яка "має безпосереднє відношення до попереднього керівника ДАБІ Олексія Кудрявцева". А ЗМІ в листопаді 2019 повідомляли що призначення Строкача керівником Держархбудінспекції, є наслідком змови Кудрявцева та Міністерки розвитку громад та территорій Олени Бабак

На завершення: За інформацією джерел в Нацполіції та Держархбудінспекції, ліцензія, за яку передавали хабар, була підписана Олександром Строкачем 27 грудня 2019, в останній день виконання його повноважень на посаді в.о. глави Держархбудінспекції.

Чи буде це початком справжнього подолання корупції та безладу в сфері державного будівельного контролю? Чи відбудеться нарешті системне очищення Держархбудінспекції на всіх рівнях від членів корупційного угрупування минулого керівництва? Покаже лише час.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся