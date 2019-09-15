"І взагалі вони всі брешуть!" У справі Зайцевої-Дронова намітився новий скандал

У справі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, які були засуджені на 10 років за вчинення смертельного ДТП в місті Харкові, намічається новий скандал.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив представник потерпілих в ДТП Дмитро Марцонь. Він звинуватив Державне бюро розслідувань України і "Укрпошту" в халатності і затягуванні справи.

ДТП в Харкові на вулиці Сумській

"22 серпня скарга була передана на пошту, тому що ДБР знаходиться в Полтаві. Мало не наступного дня лист вже в Полтаві за місцем відділення де розташовано ДБР. Начебто все йде чудово. І тут раптом, лист пересилають в інше відділення. Фактично з того дня юрист щодня телефонує в "Укрпошту" з питанням "де наш лист і чому його не доставляють?" – обурився Марцонь.

Він підкреслив, що пошуки зниклих при пересиланні документів тривали дев'ятнадцять днів. При цьому ДБР і "Укрпошта" перекладали провину за подію один на одного.

"Кінець минулого тижня – дзвонив вже я сам. Вже з дуже чіткими претензіями. І о диво! Лист начебто знайшовся! Але доставити його не можуть тому що немає листоноші. Ну, проблеми зараз і людей не вистачає! Нехай хтось із ДБР "підскочить" і забере на пошті. Дзвоню 100500-ий раз в ДБР з питанням про те чи може хтось із їхніх працівників забрати лист бо поштою нікому доставити. "Звичайно ні! У нас всі співробітники дуже зайняті! Нам на пошту ходити ніколи! І взагалі вони всі брешуть бо вчора листоноша приходив до нас в ДБР! Розбирайтеся з ними", – розповів адвокат.

При цьому Марцонь стверджує, що при спробах зв'язуватися з Державним бюро розслідувань постійно виникали нібито проблеми зі зв'язком: "при всіх сотнях розмов то трубочка кидається, то зривається дзвінок "випадково"- що додає "задоволення" від процесу годинного спілкування".

"Ось така історія як фактично державні органи ідеально працюють. Хто може відзначте працівників "Укрпошти" і ДБР. Може щось зміниться", – підсумував він, додавши, що в зрештою лист все ж вдалося знайти і забрати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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