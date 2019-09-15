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15 вересня • оновлено в 14:29
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/ Розслідування

"І взагалі вони всі брешуть!" У справі Зайцевої-Дронова намітився новий скандал

1.7т Читати матеріал російською

У справі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, які були засуджені на 10 років за вчинення смертельного ДТП в місті Харкові, намічається новий скандал.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив представник потерпілих в ДТП Дмитро Марцонь. Він звинуватив Державне бюро розслідувань України і "Укрпошту" в халатності і затягуванні справи.

ДТП в Харкові на вулиці Сумській

ДТП в Харкові на вулиці Сумській

"22 серпня скарга була передана на пошту, тому що ДБР знаходиться в Полтаві. Мало не наступного дня лист вже в Полтаві за місцем відділення де розташовано ДБР. Начебто все йде чудово. І тут раптом, лист пересилають в інше відділення. Фактично з того дня юрист щодня телефонує в "Укрпошту" з питанням "де наш лист і чому його не доставляють?" – обурився Марцонь.

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Він підкреслив, що пошуки зниклих при пересиланні документів тривали дев'ятнадцять днів. При цьому ДБР і "Укрпошта" перекладали провину за подію один на одного.

"Кінець минулого тижня – дзвонив вже я сам. Вже з дуже чіткими претензіями. І о диво! Лист начебто знайшовся! Але доставити його не можуть тому що немає листоноші. Ну, проблеми зараз і людей не вистачає! Нехай хтось із ДБР "підскочить" і забере на пошті. Дзвоню 100500-ий раз в ДБР з питанням про те чи може хтось із їхніх працівників забрати лист бо поштою нікому доставити. "Звичайно ні! У нас всі співробітники дуже зайняті! Нам на пошту ходити ніколи! І взагалі вони всі брешуть бо вчора листоноша приходив до нас в ДБР! Розбирайтеся з ними", – розповів адвокат.

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При цьому Марцонь стверджує, що при спробах зв'язуватися з Державним бюро розслідувань постійно виникали нібито проблеми зі зв'язком: "при всіх сотнях розмов то трубочка кидається, то зривається дзвінок "випадково"- що додає "задоволення" від процесу годинного спілкування".

"Ось така історія як фактично державні органи ідеально працюють. Хто може відзначте працівників "Укрпошти" і ДБР. Може щось зміниться", – підсумував він, додавши, що в зрештою лист все ж вдалося знайти і забрати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У центрі Харкова 18 жовтня 2017 на вулиці Сумській сталася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.

  • Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи по Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.

  • Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.

  • У вівторок, 26 лютого 2019, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській.

  • У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.

  • Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, в результаті чого вирок першої інстанції вступив в силу.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
Україна
Тег
ДТП Зайцева
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