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"І це не реванш?!" Бірюков забив на сполох через раптові чистки у ЗСУ

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У Збройних силах України почалися раптові скорочення і чистки. Так, в одному з розвідувальних батальйонів "зрізали" цілу роту, а в стратегічно важливому штабі – центр інформаційної протидії та контрпропаганди.

Про це розповів громадський діяч, волонтер, радник п'ятого президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

"Тим часом почалася "оптимізація" структури армії. Тихо, без особливого шуму, бігають взад-вперед телеграми і розпорядження. Людей не звільняють, зараз поки йде скорочення штатів і структурних підрозділів", – зазначив він.

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ЗСУ

ЗСУ

ukrpress.info

Говорячи про "перестановки" у лавах розвідників, Бірюков наголосив, що людей перекидають у підрозділи, які залишилися. Отже, нова влада, за його словами, буде всім показувати гарні цифри, згідно з якими армія нібито укомплектована на 80-90%.

Що стосується "зрізу" центру інформаційної протидії та контрпропаганди, то там, як пише Бірюков, активно взялися за скорочення посад, осередків і чистки.

"Людей поки не звільняють, переводять поки просто. Ні, ну але і це ж не реванш, ні", – обурився волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше член команди радників президента Володимира Зеленського з питань безпеки й оборони Іван Апаршин заявив, що потрібно розпродати майно Міноборони, щоб підняти українським військовим зарплати.

Також Апаршин обіцяв бійцям на передовій на Донбасі істотне збільшення зарплати через п'ять років. У такий спосіб він певним чином підтвердив, що бойові дії там не припинятимуться.

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Особа
Юрій Бірюков
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Міністерство оборони України
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Костров Федя
Костров Федя
А как фа.шисты хотели?
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Sam Grysha
Sam Grysha
Обращаюсь к Виктору Федоровичу Януковичу:"Предлагаю приобрести с десяток элитных особняков в Ростове. Очень скоро Вы их сможете выгодно перепродать или сдать в долгосрочную аренду".
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Saharov Andrey
Saharov Andrey
Ну шо, стадо 73%-не, давайте хором "зе зе зе зе!"
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