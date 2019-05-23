І щодо Зайцевої, і щодо Дронова: суд дав новий хід справі про криваву ДТП у Харкові

Розгляд апеляції у кримінальній справі про смертельну ДТП у Харкові на вул. Сумській у жовтні 2017 року за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова призначено на 14 серпня 2019 року.

Про це повідомляється на сайті Харківського апеляційного суду. Згідно з постановою від 23 травня 2019 року, судове засідання відбудеться об 11:00 у приміщенні Харківського апеляційного суду.

Головуючий у справі – суддя Володимир Протасов, судді колегії – Олена Грошева, Вікторія Яковлєва.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов "24"

Як наголосила на своїй сторінці у Facebook журналістка Тетяна Доцяк, апеляція так швидко отримала хід, оскільки справа резонансна.

"Зараз, через завантаженість судів, призначають апеляції аж на зиму", – пояснила вона.

Нагадаємо: 14 травня стало відомо, що Олена Зайцева дочитала матеріали справи. Суддя прийняв на розгляд її апеляційну скаргу. Водночас апеляцію Дронова повернули адвокатам для доопрацювання.

На початку травня адвокат Дронова Сергій Перепелиця домігся відкриття кримінального провадження щодо експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які не змогли вирахувати швидкість Lexus Зайцевої, тому що авто "розмите". Однак справу незабаром закрили, оскільки слідство не знайшло в їхніх діях складу злочину.

Також з'явилася інформація, що Олена Зайцева вимагає пом'якшити свій вирок і замість 10 років в'язниці присудити їй 5 років умовного ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській у Харкові автомобілі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро осіб.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкості, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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