''І почався армагеддон'': на Закарпатті трапилася страшна НП із потягом

У п'ятницю, 4 грудня, на залізничній станції в селі Мірча Великоберезянського району на Закарпатті на потяг упала високовольтна лінія електропередач.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила одна з пасажирок Анастасія Файкова. Вона зазначила, що коли це трапилося, двері у вагони були ще відчиненими.
"Те, що це було страшно, це дуже м'яко сказано. Повалив дим і двері зачинили, а люди залишилися заручниками. І почався армагеддон: було настільки гучно, що здавалося, що я в центрі смерчу, іскрило по всіх вагонах. Ці 20 хвилин здавалися вічністю", — написала очевидиця НП.
"Я просто в шоці. У мене питання до Львівської залізниці та Міністерства транспорту, які вам потрібні зарплати, щоб люди не горіли в електричках? Доки Великоберезнянщина та Перечинщина буде їздити на мотлоху в аварійному стані? Хто відповість за цей інцидент?" — запитує Файкова.
Вона також поділилася фотографіями, зробленими на місці НП.
facebook.com/fajkova.nastya
facebook.com/fajkova.nastya
facebook.com/fajkova.nastya
facebook.com/fajkova.nastya
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно "Укрзалізницю" звинуватили у великій НП у Житомирській області — блокуванні подачі вагонів і відвантаження палива на адресу всіх комерційних одержувачів зі станції Новоград-Волинський.
Відзначається, що з цього приводу компанія не дає жодних пояснень, фактично блокуючи діяльність компанії-відправника вантажу.
Читайте всі новини по темі "Скандал навколо "Укрзалізниці"" на сайті "OBOZREVATEL".