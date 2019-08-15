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"І не будуть стріляти!" Генерал знайшов рецепт миру на Донбасі

5.3т Читати матеріал російською

Питання повного припинення вогню на Донбасі може бути вирішене на особистій зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

Така зустріч повинна проходити не тет-а-тет, а з обов'язковою присутністю преси, представників оборонних відомств обох сторін, а також "бажано представників громадянського суспільства". Таку думку OBOZREVATEL висловив військовий дипломат, голова Громадської ради при Міністерстві оборони України, генерал-майор запасу Петро Гаращук.

"Треба зустрічатися з ким завгодно, навіть із керівником Російської Федерації, про що заявив Зеленський. І не треба озиратися: а що подумають наші націоналісти, а що подумає ще хтось. Потрібно діяти, тому що суспільство чекає від нашого президента припинення хоча б обстрілів", – наголосив генерал.

Українська армія, ілюстрація

Українська армія, ілюстрація

Instagram uaf_general_staff

Він переконаний у тому, що квінтесенцією зустрічі повинен бути не мінський формат. Головне – заявити очільнику РФ про необхідність виконувати перший пункт Мінських угод – припинення вогню. "Якщо Путін не захоче, значить, Зеленський виходить до преси і на весь світ говорить: ми обговорювали таке питання. Я сказав: "Я віддаю своїм генералам команду з сьогоднішнього дня, з цієї секунди припинити вогонь. Я просив зробити те ж саме верховного головнокомандувача РФ, він не послухав, він сказав "наших там немає".

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У цьому контексті Гаращук нагадав про те, що так званими Першим і Другим армійськими корпусами "ДНР" і "ЛНР" командують російські генерали. "Там близько сотні російських офіцерів. Не може військова організація, зокрема так званих ДНР і ЛНР, бути самокерованою. Вона управляється професіоналами, російськими генералами й офіцерами, які підпорядковані Південному округу РФ, Південний округ підпорядковується Генеральному штабу. Письмова команда звідти "не стріляти" – і не будуть стріляти", – заявив генерал.

Він додав: присутність на зустрічі західних лідерів не є необхідною умовою. "Поки ми будемо чекати Меркель, Макрона, Трампа, а потім ще якихось виборів, війна триватиме", – зауважив він.

Водночас Гаращук переконаний: "Зустріч повинна відбутися в будь-якому форматі, але в жодному разі не на території Росії".

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Як писав OBOZREVATEL, 11 липня президент України Зеленський зателефонував президенту РФ Путіну. Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. 18 липня в Кремлі заявили, що особиста зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського поки що не запланована.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Петро Гаращук Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ирку Геращенко, на переговоры надо брать,-- сразу мир наступит
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Жаль генерала!
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Питон Каа
Питон Каа
Можно подумать, что Зеленский имеет власть на Украине. Хозяевам Украины в США мир на Украине не нужен ибо тогда возникнет вопрос о снятии санкций с России и поэтому они не дадут Зеленскому возможности самостоятельно решать этот вопрос, а будет артачиться - уберут с помощью прикормленных нацистов.
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