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"І далі кланяйтесь Пушиліну!" В "ДНР" обурилися сваволею терористів

9.1т Читати матеріал російською

Жителі окупованих територій Донбасу поскаржилися на умови, які терористи створили на пропускних пунктах.

Вони змушені стояти в багатогодинних чергах, навіть якщо виїжджають з маленькими дітьми. Скріншот анонімної скарги в соцмережі опублікував блогер Фашик Донецький.

За словами місцевої мешканки, у так званій пільговій черзі на КПВВ "ДНР" вона з 9-місячною дитиною простояла 6 годин.

"Для вас люди – це худоба? Ви взагалі в своєму розумі чи дорвалися до годівниць і людяність взагалі втратили?" – звернулася вона до окупаційних сил.

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За словами жінки, вона просила пропустити її з дитиною, але їй відмовили і сказали стояти далі в пільговій черзі і домовлятися самій з іншими людьми, які виїжджали.

КПВВ (ілюстрація)

КПВВ (ілюстрація)

Новини Донецька

"Чому на КПВВ українському більше турботи і людяності, ніж у наших. Або все ж це вони наші, бо свої так не чинять. Коментарі типу "валіть в свою Україну" залиште і далі вклоняйтеся Пушиліну (ватажок "ДНР". – Ред.)", – обурилася вона.

"І далі кланяйтесь Пушиліну!" В "ДНР" обурилися сваволею терористів

Як писав OBOZREVATEL, напередодні позачергових виборів до Верховної Ради в "ДНР" замінували КПВВ. Місцеві побоюються, що це було "тренування" перед днем виборів, щоб зробити виїзд охочих проголосувати неможливим.

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Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ссылка на запрещённый ресурс? Ай-ай-ай как нехорошо))))))))))))))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пигин Макс, Нечего ездить на подконтрольную Украине территорию.Сидите р ОРДЛО там ведь жизнь малина, без биндер и с руцке миром.
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