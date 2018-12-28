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''І 20, і 100 разів'': Полторак анонсував нові походи України у Керченську протоку

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Кораблі України продовжать ходити через Керченську протоку, оскільки мають на це повне право.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає прес-служба відомства. Він додав, що Росія використала другу спробу українських кораблів пройти через протоку, для того, щоб здійснити провокацію з кораблями і перешкодити посиленню українського угруповання в Азовському морі.

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"Ми не відмовимося від нашого права вільного проходу через Керченську протоку з дотриманням всіх міжнародних норм і права", — наголосив Полторак.

Він додав, що попереду в України десятки подібних переходів.

"Буде і 20, і 30, і 100, і це буде завжди, тому що Азовське море — це частина України, Маріуполь, Бердянськ — наші порти, це частина України, це частина нашої економіки. І ми точно не відмовимося від нашого права вільного проходу через Керченську протоку з дотриманням всіх міжнародних норм і прав", — акцентував Полторак.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Теми
анексія КримуЗагострення в Азовському морі
Особа
Степан Полторак
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
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Iv Georgi
Iv Georgi
долго собираются , как в кругосветку
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Петренко Фёдор
Петренко Фёдор
В 20-й раз придётся уже на резиновых лодках проходить. И скорее всего на вёслах. Забавный полторак, Зеленский отдыхает.)
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Чернов Александр
Чернов Александр
Я же уже писал на Обозе, нельзя сообщать как хорошо в русских тюрьмах- тепло и кормят на холявы. Вот теперь все хохлы хотят в плен. Это же голубая мечта любого хохлатого- жрать и срать. А вы им какие то Еуропейские ценности-не по хохлацки это. Хорошо хоть забор успели в Крыму поставить, а вот что остальным областям делать?
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