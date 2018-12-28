''І 20, і 100 разів'': Полторак анонсував нові походи України у Керченську протоку

Кораблі України продовжать ходити через Керченську протоку, оскільки мають на це повне право.
Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає прес-служба відомства. Він додав, що Росія використала другу спробу українських кораблів пройти через протоку, для того, щоб здійснити провокацію з кораблями і перешкодити посиленню українського угруповання в Азовському морі.
"Ми не відмовимося від нашого права вільного проходу через Керченську протоку з дотриманням всіх міжнародних норм і права", — наголосив Полторак.
Він додав, що попереду в України десятки подібних переходів.
"Буде і 20, і 30, і 100, і це буде завжди, тому що Азовське море — це частина України, Маріуполь, Бердянськ — наші порти, це частина України, це частина нашої економіки. І ми точно не відмовимося від нашого права вільного проходу через Керченську протоку з дотриманням всіх міжнародних норм і прав", — акцентував Полторак.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна.
На борту було шестеро поранених, 24 українці стали військовополоненими РФ. 28 листопада Росія заблокувала вхід і вихід суден в українських портах Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.
19 грудня стало відомо, що Україна планує здійснити новий прохід через Керченську протоку із залученням міжнародних партнерів.
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