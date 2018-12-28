''І 20, і 100 разів'': Полторак анонсував нові походи України у Керченську протоку

Кораблі України продовжать ходити через Керченську протоку, оскільки мають на це повне право.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає прес-служба відомства. Він додав, що Росія використала другу спробу українських кораблів пройти через протоку, для того, щоб здійснити провокацію з кораблями і перешкодити посиленню українського угруповання в Азовському морі.

"Ми не відмовимося від нашого права вільного проходу через Керченську протоку з дотриманням всіх міжнародних норм і права", — наголосив Полторак.

Він додав, що попереду в України десятки подібних переходів.

"Буде і 20, і 30, і 100, і це буде завжди, тому що Азовське море — це частина України, Маріуполь, Бердянськ — наші порти, це частина України, це частина нашої економіки. І ми точно не відмовимося від нашого права вільного проходу через Керченську протоку з дотриманням всіх міжнародних норм і прав", — акцентував Полторак.

Як повідомляв OBOZREVATEL :