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29 листопада • оновлено в 12:05
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"Хвіст від оселедця": Огризко різко висловився про ситуацію в Азовському морі

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Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив: угоду з Російською Федерацією про статус Азовського моря як внутрішнього моря двох держав, необхідно денонсувати.

"Якщо ми хочемо реально демонструвати, що ми повноправні господарі в Азовському морі, потрібно, нарешті, поглянути правді в очі й денонсувати ті угоди, які нам не потрібні", – заявив він OBOZREVATEL.

На думку дипломата, "всупереч позиції деяких наших внутрішніх відомств щодо того, що слід продовжувати дію угоди про Азовське море як про внутрішнє море України та Росії, доти, доки ця угода діятиме, жоден військовий корабель третьої держави не зможе увійти в Азовське море, тому що для цього потрібна згода Російської Федерації. А її, безумовно, не буде".

Угоду з Російською Федерацією про статус Азовського моря необхідно денонсувати, заявив Огризко

Угоду з Російською Федерацією про статус Азовського моря необхідно денонсувати, заявив Огризко

Водночас Огризко зауважив: "Коли інтереси національної безпеки ставляться нижче, ніж інтереси двох-трьох риболовецьких компаній, то ми маємо хвіст від оселедця, а не національні інтереси".

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Як писав OBOZREVATEL, колишній військовий прокурор Анатолій Матіос оприлюднив повний перелік пошкоджень, а також майна, яке було вкрадено на повернутих Росією українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" і буксирі "Яни Капу".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Загострення в Азовському морі
Особа
Володимир Огризко
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Азовське море
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
В Конвенции ООН по морскому праву прямо сказано, что прибрежные государства замкнутых и полузамкнутых морей должны договариваться между собой о правилах судоходства, рыболовства и всего прочего что связано с морем. В соглашении которое он собирается денонсировать все это прописано и определено. Если соглашение денонсируют Россия будет иметь полное право сама решать какие суда смогут проходить в Азовское море.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Огрызок уже показал себя, когда вопрос решался по поводу шельфа о-ва Змеиный.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
чует мое сердце, с такими идиотами скоро и украинские корабли и суда не смогут в Азов заходить...
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