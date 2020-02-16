Заявление президента Владимира Зеленского про совместный контроль российско-украинской границы на Донбассе украинскими военнослужащими или правоохранителями совместно с "представителями временно оккупированных территорий" - то есть членами незаконных вооруженных формирований и сотрудниками ОБСЕ - не является простым решением сложной проблемы. Это вызывает новые вопросы:
1. Кто командует совместным патрулем и чьи приказы выполняются? Будут ли подчиняться украинские бойцы приказам российских командиров и командиров незаконных вооруженных формирований? Подчинение украинских подразделений в ходе выполнения задач командованию противника - это государственная измена. Миссия ОБСЕ является гражданской и не имеет полномочий командовать военными, и не сможет выполнять функции посредника.
2. Будут ли переданы патрулям функции контроля государственной границы? Каким образом патрули смогут остановить нарушителей государственной границы Украины?
3. Будет ли у украинских бойцов в составе патрулей право применять оружие? Каким вооружением будут располагать патрули?
4. Кто проводит расследование возможных конфликтов и нарушений в ходе деятельности совместных патрулей?
5. Кто несет ответственность за жизнь украинских бойцов, в случае нападения на них при пребывании на территории, где не действуют законы Украины?
6. Какой контингент и какая техника будет выделена, чтобы обеспечить патрулирование 408 километров неподконтрольной государственной границы днем и ночью? На каких базах они будут располагаться? Речь должна идти о группировке в несколько тысяч человек с боевой техникой, иначе патрули не смогут круглосуточно контролировать границу.
7. Готово ли руководство Украины в случае нападения на украинских бойцов в составе совместных патрулей применить силу для наказания виновных в нападении?
Идея о совместных патрулях отнюдь не является новшеством. Совместный контроль границы в таком формате обсуждался с самого начала первых Минских соглашений в 2014-м году. Тогда переговоры о совместном контроле провалились по той же причине, по которой провалятся и в 2020-м.
Мир на Донбассе - это вопрос долгосрочной стратегии, над которой надо обязательно думать. Пора уже прекратить сотрясать воздух старыми фразами, заезженными за пять лет Минска.
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