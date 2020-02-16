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16 лютого • оновлено в 14:36
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Хватит сотрясать воздух заезженными фразами!

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Заявление президента Владимира Зеленского про совместный контроль российско-украинской границы на Донбассе украинскими военнослужащими или правоохранителями совместно с "представителями временно оккупированных территорий" - то есть членами незаконных вооруженных формирований и сотрудниками ОБСЕ - не является простым решением сложной проблемы. Это вызывает новые вопросы:

1. Кто командует совместным патрулем и чьи приказы выполняются? Будут ли подчиняться украинские бойцы приказам российских командиров и командиров незаконных вооруженных формирований? Подчинение украинских подразделений в ходе выполнения задач командованию противника - это государственная измена. Миссия ОБСЕ является гражданской и не имеет полномочий командовать военными, и не сможет выполнять функции посредника.

2. Будут ли переданы патрулям функции контроля государственной границы? Каким образом патрули смогут остановить нарушителей государственной границы Украины?

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3. Будет ли у украинских бойцов в составе патрулей право применять оружие? Каким вооружением будут располагать патрули?

4. Кто проводит расследование возможных конфликтов и нарушений в ходе деятельности совместных патрулей?

5. Кто несет ответственность за жизнь украинских бойцов, в случае нападения на них при пребывании на территории, где не действуют законы Украины?

6. Какой контингент и какая техника будет выделена, чтобы обеспечить патрулирование 408 километров неподконтрольной государственной границы днем и ночью? На каких базах они будут располагаться? Речь должна идти о группировке в несколько тысяч человек с боевой техникой, иначе патрули не смогут круглосуточно контролировать границу.

7. Готово ли руководство Украины в случае нападения на украинских бойцов в составе совместных патрулей применить силу для наказания виновных в нападении?

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Идея о совместных патрулях отнюдь не является новшеством. Совместный контроль границы в таком формате обсуждался с самого начала первых Минских соглашений в 2014-м году. Тогда переговоры о совместном контроле провалились по той же причине, по которой провалятся и в 2020-м.

Мир на Донбассе - это вопрос долгосрочной стратегии, над которой надо обязательно думать. Пора уже прекратить сотрясать воздух старыми фразами, заезженными за пять лет Минска.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Теми
Мюнхенська конференція Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Теги
терористи "ДНР" ОБСЄ Міністерство внутрішніх справ України Донбас Збройні сили України
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
давно пора уйти от пафоса и сказать народу правду,что майдан замутили не для улучшения жизни большинства народа до уровня богатейших стран Европы,а наоборот,для тог что бы уменьшить количество жителей Украины,и произошла просто смена групировок стоящих у руля,и то лиш частично,а главным было изменение вектора госсударственного образования,в геополитических целях,а на людей глубоко на.с.рать!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Свидомые фантазии вбрасываются только для того, чтобы обойти пункт принятия особого статуса для Донбасса.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Критиковать всегда просто, Юг'ик.А что ты предложишь?Ну только из реального,а не ввод миротворцев ООН без участия РФ и стран СНГ.
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Полтавець Олександр
Полтавець Олександр
Тарас Бор, тебе то что, ботоферма путлеровская?
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