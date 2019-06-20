Хвалився і публікував у мережі: затримано педофіла, який ґвалтував 2-річну дитину

У Запоріжжі кіберполіція затримала ґвалтівника дворічної дівчинки.

Як повідомила прес-служба МВС, чоловік близько року тому заради власної колекції дитячої порнографії і для свого ж задоволення вперше згвалтував дитину.

Помітивши, що після першого разу дівчинка не розповіла мамі про те, що трапилося, він ще кілька разів скоїв злочин по відношенню до неї.

Педофіл також знімав акт насильства на камеру і публікував у мережі, поширюючи як серед українців, так і іноземців.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 153 (Сексуальне насильство) УКУ. Зловмиснику вже оголошено про підозру, і він узятий під варту терміном на 60 діб. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області. За словами 22-річного хлопця, він спершу душив жертву, а потім роздягнув її.

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