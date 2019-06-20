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Хвалився і публікував у мережі: затримано педофіла, який ґвалтував 2-річну дитину

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У Запоріжжі кіберполіція затримала ґвалтівника дворічної дівчинки.

Як повідомила прес-служба МВС, чоловік близько року тому заради власної колекції дитячої порнографії і для свого ж задоволення вперше згвалтував дитину.

Помітивши, що після першого разу дівчинка не розповіла мамі про те, що трапилося, він ще кілька разів скоїв злочин по відношенню до неї.

Педофіл також знімав акт насильства на камеру і публікував у мережі, поширюючи як серед українців, так і іноземців.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 153 (Сексуальне насильство) УКУ. Зловмиснику вже оголошено про підозру, і він узятий під варту терміном на 60 діб. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Хвалився і публікував у мережі: затримано педофіла, який ґвалтував 2-річну дитину
Хвалився і публікував у мережі: затримано педофіла, який ґвалтував 2-річну дитину
Хвалився і публікував у мережі: затримано педофіла, який ґвалтував 2-річну дитину

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області. За словами 22-річного хлопця, він спершу душив жертву, а потім роздягнув її.

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Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Тег
педофiли
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леня зе
леня зе
теперь понятно чего Татьяна Монтян такая смелая .у нее есть компромат на всю эту п@36oту
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леня зе
леня зе
а кто помнит скандал в Артеке в дореволюционной Украине 15 октября 2009 Дети, которые были изнасилованы в лагере "Артек" на Украине, утверждают, что там был притон для педофилов. Об этом на пресс-конференции заявила юридический консультант матери потерпевших детей, адвокат Татьяна Монтян. По словам адвоката, дети ей рассказали, что вместе с ними насилию со стороны взрослых подверглись и другие ребята. "Они свидетельствуют, о том, что в "Артеке" видели детей, как они говорят, старомодно одетых, и их использовали для тех самых целей. Не исключено, что это были дети из интерната", - сказала Монтян. По ее словам, "квартира для педофильных утех" была также в Киеве. "Такое вложить в голову детей, если этого с ними не было, просто невозможно", - подчеркнула она.
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