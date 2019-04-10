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Хвалилися медалями від Путіна: в мережі показали російських моряків, що захопили Крим

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Знайдені докази участі 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту ВМФ Росії в операції захоплення українського Криму.

Відповідні дані, виявлені під час моніторингу профілів соцмереж російських військовослужбовців, оприлюднені волонтерами InformNapalm.

Так, у мережі знайшли фотографію моряків, які служили на російському малому ракетному кораблі "Міраж".

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Цей корабель входить до складу 166-го Новоросійського дивізіону малих ракетних кораблів 41-ї бригади ракетних катерів (номер бригади 72165). Всі троє військовослужбовців на фото брали участь в анексії Криму й отримали за це нагороди від міністерства оборони РФ.

Зліва направо: Денисенко Олександр, Барабаш Олексій, Головань Олександр

Зліва направо: Денисенко Олександр, Барабаш Олексій, Головань Олександр

informnapalm.org

Волонтери-розслідувачі встановили, що Головань Олександр Сергійович (дата народження 10.01.1991) родом із Калузької області. Навчався в Москві.

Брав участь в акціях російської опозиції, зокрема, т. зв. марші мільйонів, який відбувся 12 червня 2012 року. На військову службу був призваний восени 2013 року.

Головань Олександр

Головань Олександр

informnapalm.org

Медаль Голованя

Медаль Голованя

informnapalm.org

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Денисенко Олександр Миколайович (24.03.1993) живе в Краснодарському краї РФ, ймовірно, в м. Корєновськ.

Денисенко Олександр

Денисенко Олександр

informnapalm.org

Хвалилися медалями від Путіна: в мережі показали російських моряків, що захопили Крим

informnapalm.org

Барабаш Олексій Іванович (18.05.1994) проживає в м. Новоросійськ, Краснодарський край РФ.

медаль Барабаша

медаль Барабаша

informnapalm.org

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При цьому InformNapalm наводить діалог, який відбувся 3 травня 2014 року в коментарях до однієї з фотографій Барабаша в соціальній мережі:

Барабаш: ...дев'ятого медаль дадуть за Крим, вже точно в бригаді лежить... Вам не дають ще медалі?

Лаша Ерашков: ...взагалі не в курсі.

Барабаш: ...повинні дати, у нас навіть долбо**бам дають, які ніде не брали участь.

Лаша Ерашков: Ну як сказати, готові були в разі чого.

Барабаш: Ми спали з автоматом.

Лаша Ерашков: Ми взагалі не спали.

Хвалилися медалями від Путіна: в мережі показали російських моряків, що захопили Крим

informnapalm.org

Ілюстрація. Проведений окупантами День ВМФ РФ у Криму

Ілюстрація. Проведений окупантами День ВМФ РФ у Криму

primechaniya.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. З відповідною заявою, зокрема, виступив спікер Державної думи В'ячеслав Володін. При цьому глава російського парламенту назвав "анексією" період перебування Криму в складі України.

Пізніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив профільним міністерствам надати підтримку діяльності робочої групи Державної думи щодо "оцінки збитків Криму за роки його перебування в складі України".

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
РосіяфотографииморякиНовини Криму
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Наградив железными медальками своих вояк пУтин таким образом официально сдал их всему миру. Многоходовочка, однако. Да и фамилии у захватчиков по происхождению наверняка украинские: денисенко, барабаш, головань, т.е. оккупанты имеют хохляцкие корни, но об этом видимо напрочь забыли. А пУтину этих хохлов засветить не западло, вот и верь, что Россия своих не сдает - ещё как сдает, особенно если они с хохляцкими корнями!!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот это настоящие воины!!!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ну всё теперь то Путину не отвертеться !!! Доказы неопровержимые. Согласно этим доказам Оказывается в Севастополе стоит Черноморский Флот России ... вот уже 240 лет. Путен прекрати !!!
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