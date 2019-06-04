Хуліганив і стріляв у людину: у Києві спалахнув новий скандал із поліцейським

У Києві старший оперуповноважений Департаменту карного розшуку Національної поліції підстрелив із травматичного пістолета місцевого жителя.

Поліцейському повідомили про підозру у вівторок, 4 червня. На місці скоєння злочину був помічений також його брат, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Інцидент за участі чоловіків трапився іще 6 квітня у Дарницькому районі Києва. Слідством було встановлено, що працівник поліції разом із братом, якому також повідомили про підозру, з хуліганських мотивів завдав тілесних ушкоджень водію квадроцикла у столичному масиві Осокорки.

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При цьому правопорушники використовували пістолет із еластичними снарядами травматичної (несмертельної) дії.

Зазначається, що в разі доведення провини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Переяслав-Хмельницькому померла дитина, яку підстрелили п'яні поліцейські. Правоохоронців заарештували на 60 діб.

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