"Хтось дав вказівку порушити справу проти Гриценка": МО запідозрили у маніпуляціях

Міністерство оборони України запідозрили у маніпуляціях в аудиторському звіті про діяльність власного державного підприємства "Інвестжитло" за 2013 - 2015 роки, де дійшли висновку, що накази екс-міністра оборони Анатолія Гриценка могли призвести до збитків державі на загальну суму понад 100 млн грн.

"У цьому аудиторському документі чиновниками втілена нетипова практика вказувати на конкретне прізвище. Фактично, ім'я Гриценка, який передав майно "Інвестжитло", фігурує кілька разів поруч із багатомільйонними збитками, але жодним чином не вказані ті директори державного підприємства, які і продали військове майно. Це може свідчити про те, що хтось дав вказівку правоохоронним органам, щоб кримінальне провадження відкривали саме проти Гриценка", — цитує "Економічна правда" голову експертної організації StateWatch Гліба Канєвського.

При цьому Військова прокуратура Одеського гарнізону Південного регіону не побачила тих порушень, про які йдеться у вказаному аудиторському звіті МО.

"За результатами вивчення військовою прокуратурою внутрішнього фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарській діяльності державного підприємства Міністерства оборони України "Інвестжитло" порушень законодавства, зокрема кримінально-караних діянь не встановлено", — йдеться у відповіді прокуратури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ГПУ надала офіційну відповідь, в якій зазначено, що жодної підозри у скоєнні Анатолієм Гриценком кримінального злочину не було і немає.