Хто знав про "вбивство" Бабченко: названі 7 прізвищ

Про те, що спецслужби проводять спецоперацію по інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко, знали всього сім чоловік.

Про це пише УП з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

До переліку обраних зокрема увійшли президент Петро Порошенко, глава СБУ Василь Грицак, генпрокурор Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і начальник Нацполіціі Сергій Князєв і, судячи з мовчання в соцмережах, спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Також, судячи з того, що з чиновників тільки прем'єр Гройсман встиг висловити жаль з приводу "смерті Бабченко", його до відома з самого початку не ставили.

На останньому етапі операції, на стадії "вбивство", до роботи було залучено поліція Києва і лікарі "швидкої допомоги", які ввечері 29 травня працювали на місці події.

Згодом саме поліція поширювала прес-релізи про "смерть Бабченко", проводила слідчі дії на місці і публікувала "фоторобот вбивці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, про нібито вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня.

Повідомлялося, що у нього стріляли, після чого він "помер" у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу у Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ з затримання замовника вбивства журналіста.