"Хто замовив Гандзюк?" У Львові жорстоко поранили поліцейського

У Львові двоє чоловіків, які розмальовували балончиком фасад будинку, серйозно поранили ножем працівника поліції.

Інцидент стався близько четвертої ранку 17 серпня на вулиці Ковжуна у Галицькому районі міста, передає прес-служба ГУ Нацполіції у Львівській області.

Зазначається, що під час патрулювання працівники поліції помітили двох осіб, які розмальовували фарбою один з будинків. Побачивши правоохоронців, зловмисники спробували втекти, однак ті їх наздогнали. Під час затримання один з "художників" раптово вдарив капітана поліції ножем у груди.

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Після інциденту 33-річного капітана поліції госпіталізували до хірургічного відділення місцевої лікарні. Його життю нічого не загрожує.

Зловмисники були затримані, ними виявилися двоє 20-річних жителів Львова. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Затриманим загрожує до п'яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

У свою чергу журналістка Віка Балицька на своїй сторінці у Facebook уточнила, що "художники" наносили на стіну будинку текст на підтримку активістки Катерини Гандзюк, яку раніше облив кислотою невідомий.

"Двоє юнаків наносили балонами на стіни будинків написи через трафарет із текстом "хто замовив Катю Гандзюк?"... Думаю, нам згодом відкриються якісь цікаві нюанси, бо навіщо кидатися з ножем, якщо ти лише розмальовуєш стіни і місія твоя начебто благородна?" - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Гандзюк напали 31 липня біля під'їзду її будинку. Невідомий чоловік облив її кислотою, в результаті чого активістка отримала серйозні опіки.

Попередньо поліція кваліфікувала інцидент як "хуліганство", проте пізніше напад було перекваліфіковано на ч. 2 ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене з метою залякування потерпілого". Пізніше експертиза підтвердила, що Гандзюк облили сірчаною кислотою, і кваліфікація злочину була змінена на замах на вбивство з особливою жорстокістю.

Гандзюк відома своєю проукраїнською позицією, а також критикою на адресу органів влади, зокрема обласного управління Нацполіції Херсонщини.