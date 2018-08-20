"Хто замовив Гандзюк?" Поліцейського, який затримав графітника у Львові, нагородили

Львівського поліцейського Володимира Костомаху, який отримав ножове поранення під час затримання двох графітників, які наносили на стіну будинку малюнок на підтримку Катерини Гандзюк, нагородили зброєю і службовим житлом.

Нагороду вручав особисто голова Нацполіції Сергій Князєв під час відвідування пораненого в лікарні, повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Відомчою заохочувальною відзнакою МВС "Вогнепальна зброя" нагороджений старший оперуповноважений Галицького відділу поліції Львівщини, капітан поліції Володимир Костомаха, який отримав поранення. Керівництво Нацполіції прийняло рішення про виділення пораненому поліцейському службового житла", - сказано у повідомленні.

Відзначається, що Костомаха несе службу з 2011 року, тричі бував на сході країни у складі зведених загонів, є учасником бойових дій.

Поранений правоохоронець стверджує - порушники знали, що вони поліцейські.

"Бо ми кілька разів кричали, що ми поліція", - розповів Костомаха про затримання графітників.

Також повідомляється, що нагрудними знаками "За відвагу у службі" нагородили ще двох працівників Галицького відділу поліції - заступника начальника сектора, майора поліції Романа Росіпа та оперуповноваженого, лейтенанта поліції Олександра Зюганова.

Нагадаємо, інцидент стався в ніч на17 серпня. За фактом поранення поліцейського відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК.

Вожночас лідер націоналістичного руху С14 Євген Карась повідомив, що графітники малювали трафаретні написи "Хто замовив Катю Гандзюк?" і не знали, що до них під'їхали поліцейські.

За словами активістів, на авто не було розпізнавальних знаків, самі правоохоронці були не в уніформі і напали на затриманих без попередження.