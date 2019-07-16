"Хто вср*вся – невістка": Цимбалюк висміяв Захарову за страх перед снайперами ЗСУ

Спікер МЗС Росії Марія Захарова поскаржилася на чітку роботу снайперів Збройних сил України на Донбасі й нарвалася на яскраву відповідь українського журналіста Романа Цимбалюка.

Фрагмент її гнівного виступу з цього приводу він показав у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Відзначається збільшення снайперського вогню з боку ЗСУ. Підтримку в цьому Києву надають Канада і США. Вони регулярно постачають різне озброєння, зокрема – снайперські та антирадарні комплекси, а також здійснюють підготовку снайперів", – бурхливо обурилася одіозна Захарова.

Зі свого боку Цимбалюк розгромив усі її претензії зустрічними аргументованими питаннями і висміяв показне обурення офіційного представника МЗС країни-агресора.

Марія Захарова Скріншот відео

"Хто вср*вся – невістка. Тут все зрозуміло. В усьому винні США та їхні сателіти. В цьому випадку на їхню роль номіновані США і Канада. Так, ці дві країни допомагають нам трішечки зі зброєю, зокрема зі снайперськими гвинтівками. Однак дивно, чому цей чесний російський маклер Марія Володимирівна не згадує про те, що половина загиблих українських військовослужбовців на лінії зіткнення загинули якраз від снайперських пострілів російських найманців?! А, може, вони не найманці? Просто нашивки зняли в Ростовській області й стали цими, в Росії їх звуть "ополченцями". Правда, незрозуміло чому", – із сарказмом прокоментував заяву Захарової журналіст.

Також він акцентував увагу на тому, що у своїй промові спікер МЗС РФ визнала ефективність роботи українських захисників, які успішно знищують ворожу артилерію.

"Про снайперські гвинтівки ми говорили, а що за антирадарні комплекси? Це часом не системи артилерійської розвідки? Ну, тобто ті штуковини, які визначають координати, звідки стріляють по нас, по українцях. Чому в російському МЗС цим пунктом обурюються, а в частині, звідки беруться засоби нанесення ударів по Україні, це нікого тут не цікавить?" – звернувся він до Захарової із риторичним запитанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк яскраво поставив Захарову на місце в соцмережах. Вона написала величезний пост про те, що Україна нібито відмовилася вести переговори щодо звільнення полонених українських моряків, а Москва надіслала Києву офіційні ноти про ситуацію з моряками.

"Ваша країна напала на наших хлопців у нейтральних водах Чорного моря. Мушу вас засмутити: Росія закінчується. Це факт!" – відповів Цимбалюк на її брехню.

Крім того, журналіст дорікнув спікеру МЗС Росії роботою на кремлівську пропаганду.

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