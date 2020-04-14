Хто підпалив Чорнобиль: всі версії і ексклюзивні деталі страшної НП

Однією з причин масштабної пожежі в Чорнобильській зоні можуть бути навмисні підпали. У ДСНС зазначають, що осередків займань було кілька, а розташовувалися вони на великій відстані один від одного.

Місцеві жителі впевнені: це могли влаштувати для того, щоб приховати сліди незаконного вирубування лісу. Також Чорнобильська зона погано охороняється. Настільки, що по ній можуть безкарно гуляти сталкери та влаштовувати пожежі.

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Місцеві жителі: палять, щоб приховати сліди вирубування

Поліція Київської області розглядає кілька версій пожежі в Чорнобильській області. Під підозрою двоє селян Іванківського району, які, за версією правоохоронців, могли почати полум'я через те, що спалювали суху траву. Також розшукують і сталкерів, що могли проникнути на територію зони та влаштувати там підпал.

Facebook ДНС

"Ми розглядаємо версію сталкерів. Люди, які могли незаконно проникнути в заборонену зону та не загасити за собою багаття або ще щось. На жаль, далеко не всіх із них ми можемо виявити", – розповіли нам у пресслужбі поліції Київської області.

Однак місцеві жителі вважають, що причиною такого масштабного лиха могли стати підпали, які мали на меті приховати незаконне вирубування лісу.

"Це друга така потужна пожежа. Перша була у 2015 році, коли тут змінювалася влада в зоні. Теж все палахкотіло. Тепер знову відбулася зміна керівництва – і знову пожежа. Ми вважаємо, що палять ліс, щоб приховати незаконні вирубування. Тому що обов'язково будуть перевірки. Горить так, що на околиці Чорнобиля згоріла хата. Згоріло військове містечко. Дим стоїть усюди", – розповів житель Чорнобиля Леонід Струк.

Можуть бути сталкери

Підпали підозрюють і самі рятувальники, а також волонтери.

"Очевидно, що це підпали, тому що займання відбувається в декількох місцях одночасно. Самі пожежники в соцмережах пишуть, що нас підпалюють", – стверджує Олена Гнесь, представниця компанії "Чорнобиль тур".

За її словами, одна з імовірних версій – відповідальні сталкери. "Навмисно чи ненавмисно, я не знаю. Це люди, які нелегально заходять в зону і роблять тут, що їм заманеться. Деякі з них справжні романтики, історики, які люблять і поважають зону. Інші – відверті хулігани. Одночасно з виникненням пожеж у YouTube з'явився ролик групи сталкерів під назвою "Влаштували пожежу в Чорнобилі", де вони підпалили землянку", – вважає Олена Гнесь.

Сталкери в Чорнобильській зоні влаштували пожежу Скриншот відео

Скриншот відео

Займань було відразу кілька

Також Олена розповідає, що вогонь уже впритул наблизився до Прип'яті. Вигоріла станція Залізничний Янів. Це одне з місць поховання ядерних відходів. Крім того, згорів Рудий ліс – одна з найбільш забруднених територій зони.

Так горить Чорнобильська зона Facebook Aleksandr Sirota

"Горіло прямо під станцією ЧАЕС, на відео видно, як дим клубочиться прямо над нею. Полум'я також за 2 км від сховища ядерних відходів "Підлісний". Це старе сховище, яке з'явилося тут відразу після аварії. Але найбільше непокоїть те, що щодня вигорає частина лісу, а профільне міністерство та місцева влада рапортують, що в них усе під контролем. Самі пожежники не можуть впоратися з такими масштабами, їм потрібна допомога. Потрібна техніка, потрібно залучати рятівників Білорусі та Польщі, щоб ліквідувати все це", – переконана Олена.

У ДСНС Київської області також підтверджують, що займань у зоні було кілька, причому осередки розташовувалися за десятки кілометрів один від одного.

Згоріло військове містечко, але радіолокаційна станція вціліла Facebook Aleksandr Sirota

"Вчора облітали зону і справді виявили багато осередків загорянь, причому на великій відстані один від одного, навіть між деякими з них було десятки кілометрів. Що це – повинні розібратися в поліції", – сказала нам прессекретарка обласної ДСНС Вікторія Рубан.

За її словами, найбільш напруженим днем був понеділок, 13 квітня. Зараз, коли пішов дощ, вже вогнищ відкритого вогню немає. "Спостерігається тління. Техніки та всього нам вистачає, ми впораємося", – підкреслила Рубан.

Не дозволяють рубати ліс для боротьби з пожежами

Ексглава Держагентства з управління зоною відчуження Віктор Петрук (покинув посаду в жовтні 2019 року) також згадує, що перша масштабна пожежа трапилася в травні 2015 року.

"Я на посаду прийшов у вересні, фактично довелося займатися ліквідацією наслідків пожежі. Тоді згоріло 15 га лісу. Ми аналізували причини та дійшли висновку, що це результат людського фактору", – говорить нам Петрук.

У зоні вигоріло кілька сіл Facebook ДНС

У зоні вигоріло кілька сіл Facebook ДНС

За його словами, особливість Чорнобильського лісу в тому, що він складається з сосни, яка добре палає.

Але ще одна причина масштабних НП – у зоні практично багато років ніхто не займався протипежними заходами. "Ми вперше за 30 років придбали вісім пожежних машин і 16 тракторів. До цього ніхто нічого не купував", – стверджує Петрук.

"Потрібно було рити протипожежні рови. А як це робити, якщо ми тільки починаємо рубати просіки, як нас відразу звинувачують, що ми вивозимо радіоактивний ліс. Коли ми говоримо, що створюємо протипожежні розриви, нам ніхто не вірить. Потім приїжджають депутати, комісії, запитують: "Точно ліс не вивозили?" – згадує він.

А коли в Чорнобильській зоні створили заповідник, то рубати взагалі нічого стало не можна. "Єдиний вихід – отримати ліміти на вирубування. Ми йдемо за лімітами – знову ми злочинці, ми ріжемо радіоактивний ліс. Один закон суперечить іншому: ми повинні виконувати протипожежні заходи, але ми не маємо права нічого робити в заповіднику", – пояснює Петрук.

Рятувальники 10 днів ліквідовують пожежу Facebook ДНС

Рятувальники 10 днів ліквідовують пожежу Facebook ДНС

На його думку, причинами можуть бути як підпал трави, так і недотримання техніки безпеки. Наприклад, коли від несправного трактора з'являється іскра, та виникає пожежа. Така ситуація була в зоні:

"Банально людина, працівник їде по лісу та викидує недопалок. Якщо суха трава – цього досить для займання".

Те, що залишилося після пожежі Facebook ДНС

Те, що залишилося після пожежі Facebook ДНС

Те, що залишилося після пожежі Facebook ДНС

Розмови про те, що в зоні можуть спеціально підпалювати ліс, щоб приховати місця незаконного вирубування, він вважає міфами. "Якщо хтось і в'їхав туди з бензопилою, спиляв щось, то це поодинокі випадки. На території працюють лісники, працівники станції, прикордонники, СБУ, поліція. Зі всіма не домовишся. Тому всі розмови про те, що тут добувають бурштин або вирубують ліс – міфи", – впевнений Петрук.