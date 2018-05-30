Хто вбив Бабченка: у Авакова припустили причетність українських патріотів

Слідство відпрацьовує одну головну версію вбивства Аркадія Бабченка - професійна діяльність і громадянська позиція, проте Росія могла діяти руками українських патріотів.

Про це заявив OBOZREVATEL радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. За його словами, побутова версія не розглядається.

"Слідство розуміє, що має справу з журналістом, відомим як в Україні, так і в Росії. Який дотримувався чіткої позиції засудження путінського режиму, засудження злочинів Путіна. Людина, яка намагалася врятувати себе і сім'ю, переміщаючись в інші країни, і нарешті він зупинився в Україні. Інших версій немає, і ніякої побутової версії теж немає", - сказав Варченко.

Також він вважає, що в убивстві журналіста зацікавлена ​​Росія.

"Слідчий комітет Росії виявив небувалу оперативність, ще тіло журналіста не охололо, як вони вже відкрили кримінальне провадження. Такої прудкості раніше не було. Це лише доводить, що вони були готові до цього, частина їхнього злочинного плану реалізувалася, і тепер вони переходять до наступного етапу - розвивати її інформаційно, тобто доводити, що Україна - небезпечна країна", - говорить радник голови МВС.

Що стосується заяви російського опозиційного політика Іллі Пономарьова про те, що йому відомі факти, коли російські спецслужби намагаються замовляти вбивство російських опозиціонерів в Україні представниками добробатів, то Варченко не виключає цього.

"Мова йде про те, що російські спецслужби намагаються руками українських патріотів вбивати тут росіян. І потім весело потирати руки. Ця версія має право на існування. Росія не працює через професіоналів. Вони залучають кілерів з маргінальних, напівмаргінальних сфер, а також використовують колишніх військовослужбовців, тих, хто пройшов підготовку у Нацгвардії (як це було з вбивцею Вороненкова). Людей, які незадоволені владою, персонами, життям", - каже Варченко.

Як писав OBOZREVATEL, у російського журналіста Аркадія Бабченка було шестеро прийомних дітей, з яких троє є рідними братами і сестрами.