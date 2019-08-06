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"Хто тут кращий убивця?" Окупантам жорстко пригрозили після загибелі чотирьох Героїв ЗСУ

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Після вбивства чотирьох воїнів ЗСУ 6 серпня українські морпіхи знову повернуться до примусу окупантів Донбасу до миру вогнем у відповідь.

Адже досвід вчергове показав, що тільки так можна стримувати агресора, написав на своїй сторінці у Facebook волонтер Серж Марко.

"Вони нас убивають. Це їхня мета, завдання, їх місія. Їх для цього озброювали, забезпечували, ставили в керівництво російських офіцерів, проводили навчання з російськими інструкторами, робили спільні операції з російськими регулярними підрозділами. Так чого від них очікувати? Що після вдалого діалогу вони складуть зброю і заживуть з нами у мирі? Вибачте, але бійцівського пса вирощують в боях не для того, щоб він мило грався з сусідською кішкою, гуляючи вулицею без нашийника. Не буде цього. Війна ведеться до перемоги. Або капітуляції. У різних формах. Вони її ініціювали. І вони її ведуть", – пояснює він логіку поведінки ворога.

Марко наголосив, що на південному напрямку фронту і під час "припинення вогню" були обстріли, незважаючи на спокійні звіти штабу ООС. Втім, навіть незважаючи на це, українські морські піхотинці тримали себе в руках.

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Воїн ЗСУ

Воїн ЗСУ

"Кореспондент"

"Але від сьогодні морпіхи знову візьмуть участь у челенджі "хто тут кращий вбивця". Тому що коли раптом по лінії починають активно дохнути сепари, чомусь у колаборантів різко падає запал полювати на наших солдатів. Це, на жаль, єдиний спосіб примусити противника до миру", – загрозливо додав волонтер.

"Але єдиного, чого я в цій ситуації не зрозумію, – так це якщо не буде адекватної реакції керівництва згори. Морпіхи вицілять своїх жертв. Вони помстяться. Незалежно від бажань високого начальства. Інакше вони не можуть. Але воювати треба за допомогою командування, а не всупереч йому. І пора б, нарешті, нашій верхівці усвідомити, що у нас йде війна", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Серж Марко
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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филипп филипыч
филипп филипыч
две фразы из статьи. после удачного диалога они сложат оружие и заживут с нами в мире? где удачный диалог? второе: Они отомстят. Вне зависимости от желаний высокого начальства. ну что разожгли, сделали из людей зверей своим телевизором. чей в этом интерес?
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