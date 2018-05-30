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Хто стоїть за "вбивством" Бабченка: версії українців

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Оновлене. "Вбивство" Аркадія Бабченко виявилося спецоперацією СБУ

Новина про "вбивство" відомого опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченко, ймовірно, не залишила байдужим жодного українця. Адже постановка його загибелі здалася людям продовженням низки загадкових смертей інших служителів пера і тих, хто вирішив вирватися з пастки тоталітаризму, яка поглинає сучасну Росію, - Павла Шеремета, Дениса Вороненкова, Бориса Нємцова.

Безумовно, перша версія, якою пояснили замах на вбивство Бабченка, - це помста політичних "еліт" його рідної країни, яких він без будь-якої цензури піддавав гострій критиці та осуду за розв'язання війни в Україні. Однак "Обозреватель" вирішив дізнатися у своїх читачів всі можливі версії того, що сталося, які спадають їм на думку.

Згідно з підсумками проведеного опитування, 75% респондентів все ж переконані, що за замахом на життя Бабченка однозначно стоїть Росія, а мотивом є помста за критику Володимира Путіна.

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12% опитаних вважають, що відповідь на питання, що відбулося насправді, мають дати слідство і суд.

Ще 10% учасників опитування переконані, що журналіст перейшов комусь дорогу в Україні, а 1% назвав спробу ліквідувати його результатом побутових з'ясувань стосунків.

вбивство Бабченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що замах на Бабченка був здійснений професійним кілером.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Теми
Замах на вбивство Аркадія Бабченкаопитування Обозревателя
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
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