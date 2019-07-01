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"Хто пропагандист?!" Цимбалюк приструнив Захарову через підлість Росії з моряками

2.1тЧитати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк дорікнув речнику МЗС Росії Марії Захаровій роботою на кремлівську пропаганду.

Так він відреагував на зізнання прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова в тому, що країна-агресор не збиралася звільняти полонених українських моряків. На своїй сторінці у Facebook Цимбалюк нагадав, що раніше Захарова дорікала українській стороні небажанням шукати компроміс у цьому питанні і сама називала його пропагандистом.

"Минулого тижня Марія Захарова назвала мене пропагандистом. Це, звичайно, комплімент. На своїй сторінці у Facebook вона вказала, що українська сторона відмовилася не тільки від задіювання наявних у російському законодавстві процедур звільнення, але і в принципі від обговорення цього питання. Сьогодні в Кремлі уточнили позицію Російської Федерації. Питання залишилося одне: хто пропагандист?" – озвучив журналіст риторичне питання до скандального дипломата.

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Цимбалюк і Захарова

Цимбалюк і Захарова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позовУкраїни і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі й відпустити 24 полонених моряків.

  • Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряків.

  • Президент України Володимир Зеленський в свою чергу заявив, що не збирається робити подальших кроків зі звільнення моряків в Росії, оскільки Міжнародний трибунал ООН вже визнав незаконність дій Кремля.

  • Міністр закордонних справ України Павло Клімкін поставив Кремлю ультиматум: Росія повинна була надати до 25 червня звіт про звільнення військовополонених моряків, інакше Україна почне нову хвилю тиску на міжнародній арені. У Путіна умову проігнорували.

  • 27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст з главою держави.

  • Клімкін в свою чергу оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії і України. Він звернув увагу, що російська нота – це пастка, і схоже, у Зеленського в неї втрапили.

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Особи
Роман ЦимбалюкМарія ЗахароваДмитро Пєсков
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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Бедный Петр
Бедный Петр
А Захарова Цимбу приструнила, что он работает на укропропаганду! Вот таки живем-с...
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Si Kal
Si Kal
Алкашкам веры нет! Зачем эту придурь слушать?
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Бедный Петр
Бедный Петр
Si Kal, что Цымба пьет?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ушастый...а на кого должна работать ..)Захарова????мы не на Окраине гле Климкин свою рыбку в мутной воде ловит
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