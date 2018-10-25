''Хто не скаче'': у Білорусі заборонили відому українську кричалку

У Білорусі в Республіканський список екстремістських матеріалів внесли кричалку "Хто не скаче, той москаль".

Оновлений список опублікований на сайті міністерства інформації держави. Кричалка визнана екстремістською на підставі рішення суду Центрального району Мінська від 25 вересня 2018 року.

Рішення вступило у законну силу 11 жовтня.

У документі зазначено, що екстремістським визнаний "текст "Хто не скаче, той маскаль" з будь-якими написами або без використання написів, незалежно від носія інформації (прапори, транспаранти, вимпели, емблеми, шеврони, нашивки, стікери, наклейки, значки, елементи одягу, предмети побуту тощо), а також створений і розміщений як продукція для ЗМІ (у будь-яких подіях, сценах, епізодах, і кадрах).

Проявами екстремізму вважатимуть проголошення цих слів, які одночасно можуть супроводжуватися діями або явищами, а також трансляцію тексту з аудіоносіїв.

Розповсюдження інформаційної продукції, включеної у список екстремістських матеріалів, а так самостійне виготовлення, видання, зберігання або перевезення для поширення таких друкованих матеріалів, — є адміністративним правопорушенням.

Як відомо, дана кричалка використовується футбольними фанатами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців попередили про загрозу відвідування Білорусі.