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"Хто наступна?" Український офіцер висміяв втечу терористок із "ДНР"

6.5тЧитати матеріал російською

У мережі висміяли масовий перехід терористок "Донецької народної республіки" на сторону України.

Так, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook опублікував фото "ополченок" поруч із ватажком терористів "ДНР" Денисом Пушиліним.

У руках у жінок однакові букети, подаровані, мабуть, "владою" псевдореспубліки. "Квест — хто наступна", — підписав знімок український офіцер.

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"Хто наступна?" Український офіцер висміяв втечу терористок із "ДНР"

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz

"Що це за курник з когутом?" "Покажіть їх послужні списки і нагородні листи", "Подумав, ва*а цьому типу квіти даруватиме", "Наступна бородатенька, яка в центрі", — пишуть у коментарях.

"Хто наступна?" Український офіцер висміяв втечу терористок із "ДНР"
"Хто наступна?" Український офіцер висміяв втечу терористок із "ДНР"
"Хто наступна?" Український офіцер висміяв втечу терористок із "ДНР"
"Хто наступна?" Український офіцер висміяв втечу терористок із "ДНР"
"Хто наступна?" Український офіцер висміяв втечу терористок із "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На бік України перейшла танкістка "ДНР" Світлана Дрюк з позивним "Вітерець". Вона почала співпрацювати з українською контррозвідкою і розкрила сценарій, який може застосувати Росія в разі масштабного наступу на Україну.

  • У "Народній міліції ДНР" опублікували офіційний коментар щодо переходу Дрюк на бік України і нарвалися на глузування у мережі. Терористи запевнили, що жінку викрали і завербували, погрожуючи її дітям.

  • Екс-ватажок "ДНР" Олександр Бородай заявив, що командир танкового екіпажу Дрюк перейшла на бік ЗСУ завдяки так званій "медовій пастці". За його словами, йдеться про операцію, вибудувану на любовному зв'язку з українським бійцем.

  • Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Юрій Радковець вважає, що перед тим, як називати Дрюк легендарною, треба провести ретельну перевірку даних, аж до чуток про неї у лавах терористів

  • Пізніше в Україну втекла ще одна терористка "ДНР", яка здала спецслужбам країни особисті дані всіх бойовиків 1 танкової роти "територіальної оборони ДНР"

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Денис Пушилін Денис ВолодимировичАнатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР"ДНРфотографии
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Валевич Борис
Валевич Борис
Пушилина вот - вот разорвет ........ уже стоять трудно
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
конечно будут переходить и даже бежать за нашими мужчинами, ведь на даунбассе остались одни придурки.
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Нещадим Сергей
Нещадим Сергей
Штирлиц молодчага!! Так держать!! У ваты подгорает капитально))) Жги дальше))
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