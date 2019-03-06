"Хто наступна?" Український офіцер висміяв втечу терористок із "ДНР"

У мережі висміяли масовий перехід терористок "Донецької народної республіки" на сторону України.

Так, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook опублікував фото "ополченок" поруч із ватажком терористів "ДНР" Денисом Пушиліним.

У руках у жінок однакові букети, подаровані, мабуть, "владою" псевдореспубліки. "Квест — хто наступна", — підписав знімок український офіцер.

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz

"Що це за курник з когутом?" "Покажіть їх послужні списки і нагородні листи", "Подумав, ва*а цьому типу квіти даруватиме", "Наступна бородатенька, яка в центрі", — пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На бік України перейшла танкістка "ДНР" Світлана Дрюк з позивним "Вітерець". Вона почала співпрацювати з українською контррозвідкою і розкрила сценарій, який може застосувати Росія в разі масштабного наступу на Україну.

У "Народній міліції ДНР" опублікували офіційний коментар щодо переходу Дрюк на бік України і нарвалися на глузування у мережі. Терористи запевнили, що жінку викрали і завербували, погрожуючи її дітям.

Екс-ватажок "ДНР" Олександр Бородай заявив, що командир танкового екіпажу Дрюк перейшла на бік ЗСУ завдяки так званій "медовій пастці". За його словами, йдеться про операцію, вибудувану на любовному зв'язку з українським бійцем.

Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Юрій Радковець вважає, що перед тим, як називати Дрюк легендарною, треба провести ретельну перевірку даних, аж до чуток про неї у лавах терористів

Пізніше в Україну втекла ще одна терористка "ДНР", яка здала спецслужбам країни особисті дані всіх бойовиків 1 танкової роти "територіальної оборони ДНР"

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