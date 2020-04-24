У радянські часи тут грали діти і тренувалися зірки українського хокею. Сьогодні ж київський спортивний комплекс "Авангард" перетворився на чорну діру, в якій безслідно зникають гроші з бюджету. 10 років тому в "Авангарді" затіяли реконструкцію – і вона триває досі. Про ремонт без кінця, а також про те, хто і як наживається на популярному колись спорткомплексі – читайте далі.

10 років триває реконструкція спорткомплексу "Авангард" на вулиці Юрія Іллєнка, 48. І нещодавно журналісти з delo.ua розкрили секрет такого повільного просування робіт: виявляється, гроші, які виділяються на ремонт "Авангарду", просто розкрадалися. Наприклад, одним з останніх придбань стала льодозаливочна машина, куплена за удвічі завищеною ціною.

І нам є що додати до розслідування колег.

Подивіться на ці фото:

Реконструкція "Авангарду", літо 2019 року

Реконструкція "Авангарду", літо 2019 року

Так СК "Авангард" виглядав минулого літа. У 2019-му на його ремонт держава виділила 87 млн 364 тисячі гривень. Але цих грошей керівництву спорткомплексу виявилося мало – і вони подали новий кошторис, уточнивши, що для завершення реконструкції та введення комплексу в експлуатацію їм треба не багато-не мало – 104 млн 798 тисяч гривень.

При цьому, навіть ті гроші, які держава виділяла на "Авангард", керівництву комплексу на чолі з директором, екс-гравцем збірної України з хокею Віктором Гончаренком, нормально освоїти не вдавалося.

Договір з підрядником у СК "Авангард" уклали в квітні 2019-го.

А в червні Міністерство молоді та спорту перерахувало перший транш на рахунок державного підприємства СК "Авангард". Але підряднику аванс виплатили лише через місяць: таке собі ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД" отримало 26 млн гривень у липні. Був втрачений цілий місяць, під час якого вже могла йти реконструкція.

До речі, фірма ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД" теж заслуговує на окрему увагу. 26 мільйонів бюджетних гривень були віддані організації зі статутним капіталом 35 тисяч гривень – і не найчистішою репутацією. У тому ж 2019 році "НАВІГАТОРСПЕЦБУД" фігурувало в кримінальній справі за ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Фірма перерахувала "за майно" понад 17 млн гривень на рахунки такого собі ТОВ "УБП і ПССП". Як з'ясувалося згодом, це підприємство не працює з 2012 року. А з квітня 2018-го у нього і було анульовано свідоцтво платника ПДВ!

Тож не дивно, що з таким партнером зв'язуватися хочуть не всі. А точніше – ніхто: за інформацією сайту Prozzoro, договір "НАВІГАТОРСПЕЦБУД" про реконструкцію СК "Авангард" є єдиним підрядом фірми, отриманим після участі в державних закупівлях. За 14 років існування організація лише одного разу брала участь в тендерах.

Засновником і власником "НАВІГАТОРСПЕЦБУД" у публічних реєстрах значиться Ярослав Романович Лещух зі Львова.

Його повний тезка в 2012-2014 роках був заступником директора, а в 2014-2015 роках - керував Львівською дирекцією ПАТ "Укрпошта".

Протягом 2014-2016 років на нього було відкрито три кримінальні виробництва.

В кінці травня 2017 року, якраз перед завершенням трудового контракту, поліція затримала Лещуха п'яним за кермом автомобіля, після чого в "Укрпошті" заявили про те, що контракт з ним продовжувати не будуть.

Але повернемося до "Авангарду". Згідно з календарем робіт, до жовтня 2019-го там повинні були встигнути зробити багато чого.

Тим більше, що з ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД" договір в ДП "СК "Авангард"укладали до 31 грудня 2019 року.

І, бувши дещо обмеженими в часі (адже з 1 січня 2020-Го договір вже не діяв), маючи план робіт – в "Авангарді" чомусь починають діяти з кінця. Замість того, щоб облаштувати основу майбутнього катку або закупити обладнання для генерації льоду, керівництво спорткомплексу чомусь восени придбало льодозаливочну машину і систему кондиціонування катка. Хоча самого катка немає і близько.

На новенькій льодозаливочній машині заступник директора "Авангарду" Владислав Сірик навіть встиг проїхатися по асфальту біля спорткомплексу. І похвалився придбанням в одній з груп любителів хокею на Facebook (сам він – хокеїст в минулому). Правда, дуже скоро Сірик публікацію видалив.

Чому? Та тому що в своєму пості він вказав вартість "найсучаснішої льодоприбиральної машини в Україні" – 7 млн 161 тисяча гривень.

За курсом вересня 2019-го року це було близько 260 тисяч євро. При цьому таку ж машину WM Shira electro з доставкою в Україну та розмитненням легко можна купити на 100 тисяч євро дешевше!

Комерційна пропозиція на придбання WM Shira electro

100 тисяч "навару" на одній лише позиції – непоганий бізнес. А адже реконструкція "Авангарду" передбачає далеко не одну лише покупку машини...

При цьому, для бюджету не настільки важливо, були ці 100 тисяч вкрадені або це просто розтрата державних грошей: державі завдано збитків. А навмисне це було зроблено чи через недбальство - це питання більше повинне цікавити правоохоронців.

Подібні приклади ставлять під великий сумнів професіоналізм, вміння організувати серйозний процес, та й просто чесність колишніх хокеїстів, які взялися за управління реконструкцією такого потрібного Києву хокейного об'єкта.

А ось в умінні влаштувати собі піар їм не відмовиш.

Ось, наприклад, як вони дозволяють собі спілкуватися з представниками Федерації хокею України, без запрошення увірвавшись на одне із засідань:

А ще вони люблять організовувати пікети, прикриваючись дітьми і їхніми інтересами:

"Авангард" вже встиг відвідати новий міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт після свого призначення.

Зрозуміло, що ні він, ні інший олімпійський чемпіон на фото – Олексій Житник – не мають стосунку до горе-закупівель на СК "Авангард". Але Гончаренко, Сірик і компанія вже запрошували прославлених спортсменів до себе в гості. І, схоже, розраховують, що гроші на вже легендарну реконструкцію будуть і далі надходити, а звітувати за них не доведеться.

Залишається лише сподіватися, що новий профільний міністр розбереться в ситуації і не дасть себе одурити. Що правоохоронні органи, які, за нашою інформацією, зараз взялися за керівництво ДП "СК" Авангард ", доведуть почате до кінця і зупинять існуюче мародерство. І що вже зовсім скоро нескінченний ремонт в "Авангарді" нарешті закінчиться – і спортклуб знову стане майданчиком, де народжуються юні зірки українського хокею.