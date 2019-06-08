"Хто не дав наказу?" Волонтер назвав причину кривавих втрат "Азова" на Світлодарській дузі

Втрати полку "Азов" на Світлодарській дузі на Донбасі 7 червня сталися через відсутність дозволу на втручання в ситуацію так званої третьої сили.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив волонтер Юрій Мисягін. Він зазначив, що фатальну роль у загибелі українських військових зіграло також те, що в полку не було зброї необхідного калібру, щоб знищити ворога.

Як пояснив він, напередодні трагедії на Світлодарській дузі на відстані 10 км було зафіксовано рух і розгортання російсько-терористичних військ. Зазвичай підрозділи українських захисників у подібних ситуаціях працюють на випередження.

"Якщо вони зафіксують у супротивника міномет – дістаються міномети. Фіксуються у противника гармати – розчохлюють наші гармати. Ті калібри, які є в підрозділу, дозволяють їм "на місцевому рівні" вирішувати проблеми: працювати у відповідь або на випередження", – розповів волонтер.

"Тут трапилася зовсім інша ситуація. Та відстань, на якій зафіксували противника бійці "Азова" не дозволила їм своєю штатною зброєю на місці дислокації впоратися з бойовим завданням", – додав Мисягін.

За словами волонтера, після закінчення активної фази війни на Донбасі траплялося лише кілька подібних ситуацій. Як і в попередніх, "Азов" звернувся до управління оперативно-тактичного угруповання ("Північ"). Ті в свою чергу вийшли на штаб ООС.

"Повинні були дати добро "третій силі", у якої є великі калібри, щоб на випередження знищити ворога... Така команда не надійшла", – обурився волонтер, уточнивши, що не знає, хто саме не віддав наказ.

Нагадаємо, під час прицільного артилерійського вогню 7 червня загинули двоє бійців спецпідрозділу "Азов": Дмитро Пругло ("Круглий") і Максим Олексюк ("Максон"). Четверо, за даними ООС, отримали поранення, ще четверо – травмовані.

Максим Олексюк і Дмитро Пругло Сайт "Азова"

Обережно! У відео присутня нецензурна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про про трагічну і передчасну смерть Ігоря Прозапаса (друга "Кіхота") – колишнього заступника командира полку "Азов" із застосування артилерії. Він помер від хвороби серця.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!