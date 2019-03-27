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"Хто буде гинути?" Пушков визнав, що Росія не потягне війну з Україною за Донбас

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Російський сенатор Олексій Пушков заявив, що Росія не готова до війни з Україною за територію всього Донбасу. За його словами, це виллється в занадто великі жертви для окупантів і у вічне збройне протистояння.

"Є політичні обмеження. Вони полягають у тому, що ми ніколи не говорили про те, що Донбас не є частиною України, ми визнаємо, що він частина України. По-друге, ви маєте розуміти, що таке вилучення Донбасу і приєднання його до Росії. Це постійний стан війни з Україною, ми повинні це розуміти", — сказав він у ефірі радіо "Комсомольская правда" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олексій Пушков

Олексій Пушков

"Sputnik Молдова"

"Хто буде воювати, хто буде гинути, чи готові ми до нескінченної війни, чи готові ми до загибелі наших солдатів на цьому фронті? Як це позначиться на економічному становищі, наскільки це нас підірве з точки зору нашого внутрішнього розвитку? Це все дуже серйозні питання. Тому ми шукаємо таку формулу, яка дозволить Донбасу знову знайти мир, але яка не призведе до стану постійної війни між нами і Україною. Ми в такому розвитку подій теж не зацікавлені", — додав Пушков.

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Разом з тим російський сенатор наголосив, що вважає входження Донбасу до складу України історичною помилкою Володимира Леніна. За його словами, більшовики нібито вважали, що, якщо вони наситять Україну російськомовними областями, то це буде принцип Римської імперії — розділяй і володарюй. Тобто буде ослаблений український націоналізм і буде посилена російське присутність.

"Але вони не передбачали розпаду СРСР, і коли він розпався, поставити під таке пряме запитання міжнародно визнаний і нами, до речі, кордон України — це було вже набагато складніше", — висловив невдоволення Пушков.

Олексій Пушков

Олексій Пушков

Скріншот відео

Крим же, вважає одіозний політик країни-агресора, нібито від початку не був українською територією, тому його анексія вдалася Росії вельми легко.

"Крим внаслідок історичного казусу увійшов до складу України, і він був переданий у 54-му році. У 91-му році Крим хотів залишитися у складі Росії, були відповідні опитування і референдум, проведений у 95-му. Крим і у Києві завжди розглядали як відрізану скибу. Що це півострів, який прагне до Росії. І у світі вважають, що Крим — це Росія", — завершив нахабним фейком свою промову Пушков.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський письменник Захар Прилєпін, який воював за терористів "ДНР", заявив, що після президентських виборів в Україні Росія нібито може повернути їй Донбас. За його словами, це станеться, якщо Кремль влаштує нова влада в сусідній країні.

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Теми
російська пропагандаВійна на Донбасіанексія Криму
Особа
Олексій Пушков
Місце
Росія
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Дебилы с обоза, покажите место, где сказано, что "Россия призналась, что войну не потянет"?
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Блдь, как же быстро переобуваться казларылая падаль, два года твердили о "Новороссии", потом два года об "народных республиках", а в итоге, сцуко, Донбасс это Украина. Ватаны, поздравляю, как вам в 14-м говорил, так и произошло, вы тупое кацапское быдло, не нужны даже кацапам... Здравствуй утилизация😂😂😂
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
UaDonetsk Umka, Свiдоме бидло, ты типа уже 5 лет воюешь с российской армией.....с дивизиями бурятской подводной кавалерией....ДЭБИЛ, прочитай статью еще раз...по слогам!!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
это только начало! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
UaDonetsk Umka, Одессу, Николаев, Харьков, Мариуполь, Днепропетровск тоже вернем......поляки, венгры, румыны, турки тоже свое не упустят...свiдоме бидл в загон 1654 годов!!!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кожедуб Руслан, по-мимо 1 триллиона цапьё вернёт исконно украинские Белгород, Курск, Воронеж, Таганрог и Кубань, только территориями с украинцами, кацапов нах*й переселим на Урал, пусть соседствуют с Китаем.
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