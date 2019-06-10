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"Х*ровий" Глонасс! "Цимбалюк яскраво відповів на претензії Лаврова до України

1.2тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поклав відповідальність за війну на сході України на неї саму і отримав жорстку відповідь від українського журналіста Романа Цимбалюка.

Його він озвучив у своєму відеоблозі на YouTube, розбираючи меседжі Лаврова з інтерв'ю для РБК (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я досі вважаю, що вина в тому, що зараз відбувається в цій близькій, братній нам країні, цілком лежить на західних покровителях опозиції. Наш бізнес зацікавлений у співпраці з українським. Цей інтерес взаємний. Ми хочемо, щоб товарообіг зростав, наші люди отримували від цього вигоду. Це очевидні речі. Але коли влада в Києві говорить, що вони будуть душити росіян!" – висловився головний дипломат країни-агресора, повністю спотворивши суть російського-українського конфлікту.

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Цимбалюк і Лавров

Цимбалюк і Лавров

Однак Цимбалюк розвінчав всі брехливі тези Лаврова і нагадав, що в дійсності стало причиною війни на території нашої країни.

"А російські військові просто "заблукали"! Х*ровий "Глонасс"! Але Крим і Донбас – наш. Такі ось вони, "брати". Мені здається, що якщо і душать десь росіян, так тільки на окупованих територіях. І робить це Російська Федерація. Адже російськомовні Донбасу стали заручниками кремлівської політики", – припинив випади глави МЗС РФ українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лавров вже наражався на гостру критику Цимбалюка через слова про те, що Москва нібито зовсім не винна у війні на Донбасі.

Також журналіст звернув увагу на те, що Лавров в публічних виступах різко перестав називати окупований Донбас південним сходом України і почав вживати коректне формулювання схід.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Роман ЦимбалюкСергій Лавров
Місце
Україна
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