Хроніки брехні і цинізму: як Росія намагалася уникнути відповідальності за збитий Boeing-777

Слідство у справі про збиття влітку 2014-го року малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 практично добігло кінця. Провина Російської Федерації, її армійців і бойовиків з терористичної організації "ДНР" в тому, що трапилося – вже доведена. Справа йде до судового процесу, що обіцяє стати безпрецедентним. Але, як 17 липня 2014 року, коли був збитий пасажирський лайнер з трьома сотнями людей на борту, так і практично напередодні суду РФ усіляко намагається уникнути відповідальності за скоєне.

6-річну еволюцію брехні держави-терориста OBOZREVATEL і пропонує згадати в річницю страшної трагедії.

Злочин проти людяності

17 липня 2014 року світ здригнувся від жахливої звістки: над окупованою частиною українського Донбасу був збитий Boeing-777 рейсу MH17. Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули миттєво. Після краху не вцілів ніхто.

Ця трагедія показала світу справжнє обличчя РФ і підтримуваних нею бойовиків з терористичного угруповання, яка видає себе за "Донецьку народну республіку". Після короткого періоду тріумфу, коли виконавці теракту сплутали пасажирський лайнер з військовим літаком ЗСУ, і вони, і їхні куратори в Кремлі почали вигадувати все більш дивовижні відмовки і вдаватися до все більш фантастичних нагромаджень брехні, щоб уникнути відповідальності.

Зараз, за 6 років після трагедії, для світової спільноти роль Росії і її керівництва в тому, що трапилося з малайзійським Boeing – кришталево ясна. Слідство назвало причину трагедії – аварія сталася після того, як в літак було випущено ракету з російського "Бука", що належить 53 Курській бригаді ЗС РФ. Відомі імена конкретних виконавців теракту. Зокрема, серед обвинувачених – троє громадян РФ: колишній "міністр оборони ДНР", що особисто керував захопленнями українських міст Ігор Гиркин, відставний офіцер ГРУ російської армії Сергій Дубинський, підполковник запасу повітряно-десантних військ армії Росії Олег Пулатов. І один колаборант з українським паспортом – Леонід Харченко, командир одного з розвідпідрозділів так званого "ГРУ" так званої "ДНР"...

Тож для світу в історії зі збиттям пасажирського літака над Донбасом практично немає секретів. Кожна секунда, починаючи від моменту, коли ракетна установка в'їхала на територію України з Росії – і закінчуючи переговорами злочинців про способи замітаня слідів – зафіксована та підтверджена масивом доказів.

Не до кінця з'ясованим для світової громадськості залишається хіба що один момент: точна дата, коли всі без винятку злочинці, на чиїй совісті – три сотні життів пасажирів і екіпажу збитого Boeing - постануть перед судом. Але цей день неодмінно прийде. Адже три сотні смертей, що сталися спекотного липневого дня 2014-го, чомусь вразили світ більше, ніж тисячі убитих українців до і після трагедії.

Тим часом РФ вустами представників вищих ешелонів влади на чолі з самим Путіним продовжує твердити: всі звинувачення – брехня і наслідок бажання підступної світової спільноти в черговий раз образити і принизити нещасну миролюбну Росію.

OBOZREVATEL пропонує згадати все "відмазки", за допомогою яких в РФ безуспішно намагалися уникнути відповідальності за скоєний теракт. З однією лише метою: щоб ні в кого не залишилося сумнівів у тому, що все таємне рано чи пізно стає явним. Відплата наздожене злочинців, як би вони не намагалися цього уникнути.

1. МН17 збили ЗСУ: думали, що летить Путін

Цю версію кремлівська пропаганда активно розганяла відразу після того, як виконавці теракту зрозуміли, що зробили помилку – і замість літака української армії збили пасажирський лайнер. Як аргумент пропагандисти приводили схожість кольорового забарвлення збитого Boeing з "першим бортом", на якому того дня мав летіти Путін. Ще один аргумент – "свідчення очевидців", які на висоті в 15 км розглянули не тільки розмальовку літака, але і те, як його начебто атакував штурмовик СУ-25, що належить ЗСУ. За версією пропаганди, "українські карателі" помітили забарвлення літака, але не побачили ні величезного надпису Malasiya на борту, ні того, що у Boeing - 2 двигуна, а у літака Путіна – 4. Та й той факт, що українські диспетчери знали, що летить саме пасажирський Boeing, а мінімальна відстань між ним і літаком Путіна (при порівнянні маршрутів) ніколи не була меншою від 300 км, та й летіли вони в різний час – російська пропаганда в цій версії ніяк не враховувала.

На місці катастрофи збитого з російської ракетної установки літака терористи влаштовували "фотосесії" Блогспот

2. "Правдиві свідчення" іспанського диспетчера

Ця брехня народилася і активно розносилася російськими ЗМІ вже в день катастрофи. Вони наввипередки цитували "свідчення" "іспанського диспетчера з Києва" про те, що за лічені миті до збиття пасажирського лайнера поруч з ним зафіксували українські військові літаки.

"Іспанський диспетчер" з кількома судимостями за шахрайство Скріншот з відео

Згодом автор вкиду був встановлений: ним виявився кілька разів судимий за шахрайство громадянин Іспанії Хосе Карлос Барріос Санчес. Він зізнався Радіо Свобода і "RISE Project", що за твітти з брехнею про причетність української армії до збиття літака, розміщені від імені диспетчера, отримав від "Russia Today" 48 тисяч доларів. Повідомлення, які йому потрібно було публікувати, були заготовлені заздалегідь. Чоловік також за винагороду ходив по ефірах російських телеканалів, де видавав себе за експерта з авіації.

Ця брехня, до речі, цитувалася на найвищому рівні: у фільмі режисера Олівера Стоуна про "українського авіадиспетчерів іспанського походження" і нібито присутність у зоні трагедії бойового літака ЗСУ згадував Володимир Путін.

Хроніки брехні і цинізму: як Росія намагалася уникнути відповідальності за збитий Boeing-777 Главком

3. У Boeing спеціально посадили сотні трупів, щоб звинуватити Росію в злочині

Автор цієї версії – підозрюваний в збитті Boeing Ігор Гіркін (Стрєлков) – озвучив її вже на наступний день після трагедії. Посилаючись на нібито слова одного із терористів, що серед перших опинився на місці катастрофи, Гіркін заявив, що "значна частина трупів - "несвіжа" - люди померли до декількох діб тому". Ватажок терористичного угруповання запевняв: мертві знекровлені тіла з вираженим трупним запахом в літак посадили навмисне – щоб влаштувати інсценування збиття пасажирського лайнера і звинуватити в цьому "ДНР".

Подібні фантазії не могли не викликати запитань навіть у найбільш "зомбованих" російською пропагандою, тож авторам фейку довелося уточнити: за штурвалом літака все ж були не мертві пілоти, а живі.

Хроніки брехні і цинізму: як Росія намагалася уникнути відповідальності за збитий Boeing-777 Скріншот

Від подібних вигадок Гіркін і російських "журналістів" не втримав навіть той факт, що серед вбитих терористами пасажирів Boeing було 80 дітей.

4. "Боїнг" був збитий ракетою "повітря-повітря"

Версія з причетністю до краху малайзійського лайнера українського винищувача Су-25 заграла новими фарбами в червні 2015 року, коли її почав активно експлуатувати Слідчий комітет РФ. Тоді в РФ заявили, що знайшли "ключового свідка, такого собігромадянина України Євгена Агапова, який нібито свідчив про те, що в день аварії Boeing на виконання бойового завдання на штурмовику вилетів льотчик Владислав Волошин. Повернувся літак нібито з порожнім боєкомплектом, а Волошин , за версією СКР, начебто заявив побратимам, що "літак опинився не в той час і не в тому місці".

Хроніки брехні і цинізму: як Росія намагалася уникнути відповідальності за збитий Boeing-777 Аль Джазіра

А федеральний "Перший канал" пішов ще далі – і спробував легалізувати фантазії СКР за допомогою "сенсаційного знімка з супутника", на якому нібито український винищувач стріляє в Boeing.

Хроніки брехні і цинізму: як Росія намагалася уникнути відповідальності за збитий Boeing-777 Скріншот

Згодом експерти Bellingcat встановили: "сенсація" російських пропагандистів являє собою колаж з Гугл і Яндекс-карт, а також відредаговані зображення літака і винищувача, домальовані зверху.

Зокрема, засновник Bellingcat Еліот Хіггінс так прокоментував тоді цей фейк: "Виходячи з відстані між камерою і землею, цей літак повинен був бути шість кілометрів в довжину. Або ж, якщо це нормальний літак, він повинен був знаходитися в 300 метрах від супутника".

Місце аварії пасажирського лайнера. welt.de

5. Наказ про збиття "Боїнга" за два дні до трагедії віддав особисто Муженко

Ця прекрасна "новина" з'явилася в жовтні 2016- го року на "МК". Згідно першоджерела, наказ збити "Боїнг" 15 липня 2014-го нібито віддав особисто генерал-полковник Віктор Муженко, який, за версією РФ, розпорядився "перекинути 3-й ЗРДН 156 ЗРП в район Зарощенське"... Комплекс в Зарощенському був потрібен для прикриття лінії Амвросіївка-Сніжне. Наступним наказом Муженко було будь-яке перешкоджання проникненню авіації противника в зону відповідальності України".

Хроніки брехні і цинізму: як Росія намагалася уникнути відповідальності за збитий Boeing-777 Скріншот

Як джерело настільки цінної інформації вказувався... портал, присвячений колекціонуванню. На ньому нібито за 900 тисяч рублів продавалися секретні документи ВСУ, в яких згаданий "наказ" Муженко нібито і був зафіксований. Чи варто говорити, що ніяких доказів існування будь-яких документів ніхто навіть не спробував надати?

Суть і форма подачі цього "інсайду" здалася перебором навіть для всеїдної російської пропаганди: цей фейк централізовано розганяти погребували багато іменитих російських пропагандистів. Підхопили його хіба що "зливні бачки", що спеціалізуються на фейкових перемогах російської армії. Правда, робили вони це протягом кількох наступних місяців.

6. Щиросердне зізнання Міноборони України... в Twitter

Коли неспроможність версії зі збитотям пасажирського лайнера МН17 з повітря стала очевидна навіть для найвідданіших споживачів російської пропаганди, а те, що літак був збитий з ракетної установки "Бук", вже можна було вважати доведеним фактом - пропагандисти почали розганяти тезу, що смертоносна ракета була випущена з установки, що належить ЗСУ.

Зокрема, сайт телеканалу МО РФ "Звєзда" і пропагандистський ресурс "Раша тудей", заявляли про існування доказів передачі зенітно-ракетних комплексів "Бук-М1" українським військовим – на підставі нібито опублікованого на сайті МОУ повідомлення про ремонт такої установки на заводі в Харкові, датованого 6 липня 2014 року. Як джерело цього сенсаційного доказу називалися "користувачі Twitter".

Хроніки брехні і цинізму: як Росія намагалася уникнути відповідальності за збитий Boeing-777 Скріншот

Цю версію пропагандисти поширювали так само самовіддано, як свого часу тиражували витяги з "власного розслідування голландського журналіста Йоста Немюллера" і заяви анонімного "працівника авіабази" про задіювання ракети "повітря-повітря" і про те, що випущена з "Бука" ракета неминуче викликала б на борту лайнера пожежу. А оскільки її не було – значить, не було і ракетної установки.

Хроніки брехні і цинізму: як Росія намагалася уникнути відповідальності за збитий Boeing-777 Скріншот

7. Ракета по "Боїнгу" була випущена з українського "Бука"

Вперше ця версія була запущена всього через чотири дні після трагедії – 21 липня. І щоб надати їй вагомості, запускали її не через федеральні ЗМІ, а безпосередньо з Міноборони РФ. Там презентували фейкові супутникові фотографії і схеми, які повинні були підтвердити: літак збила ракета, випущена українськими військовими. Демонструвати "докази" того, що МН17 нібито потрапляв у "зону дії наявних у ЗСУ комплексів "Бук-М1" довірили цілому начальнику Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил РФ генералу-лейтенанту Андрію Картополову.

У червні 2015 року, коли весь світ побачив докази того, що злощасний "Бук-М1" приїхав на окуповану територію з Росії, версію з "українською ракетою" знову спробували реанімувати за допомогою "розслідування", проведеного російським концерном "Алмаз-Антей". "Розслідувачі" з підприємства, що спеціалізується на випуску зенітно-ракетного і радіолокаційного обладнання, не тільки знову взялися стверджувати, що ракета була випущена з підконтрольної українській владі території, а й активно просували думку, що МН17 був збитий старим "Буком", який давно знятий з озброєння російської армії, але використовується в армії України. Глава "Алмаз-Антея" Ян Новіков і радник генконструктора концерну Михайло Малишевський, зокрема, заявляли, що Росія з 1999 року не має на озброєнні ракети, яка збила літак.

Рештки збитого в небі над Донбасом 17 липня 2014 року пасажирського літака ruposters.ru

Пізніше російські військові заявили, що ракета, якою був збитий Boeing MH17, належала "223 зенітно-ракетній бригаді, яка в 1986 році входила до складу Прикарпатського військового округу і дислокувалася в місті Теребовля Тернопільської області Української РСР". Зокрема, цю інформацію озвучував генерал-лейтенант ЗС РФ Микола Паршин.

До цього моменту світ уже побачив і знімки російського "Бук-М1" без однієї ракети, і докази його в'їзду на територію України з РФ, і повернення назад. Точно було встановлено також місце пуску ракети.

Уламки літака після аварії golos.com.ua

8. "Мамчині експерементатори" російського оборонпрому

"Алмаз-Антей" російською владою також використовувався для того, щоб збити слідство з пантелику шляхом проведення "натурних експериментів". Виробник "Буків" в піку експертам з Нідерландів, які, на думку російської сторони, не надали "технічного обґрунтування своїх доводів", оприлюднив результати своїх "експериментів", згідно з якими смертоносну ракету випустили не з-під окупованого Сніжного, а з підконтрольного українському уряду району Зарощенського. І навіть видали на гора "міні-кіно", в якому під тривожну музику викладена чергова російська версія, покликана вивести РФ з-під удару і спростувати докази її причетності до теракту.

Цю версію Росія намагалася підтвердити власними даними контролю радіолокації, які були передані слідчій комісії в Нідерландах. Але слідчі не змогли розшифрувати передані РФ знімки з радарів.

9. Ще один український винищувач Су-25 і "важливий свідок" Кремля

У червні 2015 року рімейк фантастичною версією збиття лайнера вже представили в слідчому комітеті РФ. Російські правоохоронці заявили про існування "ключового свідка" - "техніка боєприпасів", який стверджував, що Boing розбився через постріл українського винищувача Су-25.

За даними СК РФ, громадянин України Євген Агапов нібито свідчив про те, що 17 липня 2014 роки по обіді на бойове завдання вилетів український СУ-25 ВПС України з льотчиком Владиславом Волошиним. Повернувся літак нібито з порожнім боєкомплектом, а сам Волошин, за версією РФ, сказав своїм товаришам по службі, що "літак опинився не в той час і не в тому місці".

Хроніки брехні і цинізму: як Росія намагалася уникнути відповідальності за збитий Boeing-777 Скріншот

Хроніки брехні і цинізму: як Росія намагалася уникнути відповідальності за збитий Boeing-777 Скріншот

Пізніше, після того, як герой російсько-української війни Владислав Волошин покінчив життя самогубством, пропагандисти влаштували справжні "танці на кістках": мовляв, причиною суїциду стали "запізнілі докори сумління".

Хроніки брехні і цинізму: як Росія намагалася уникнути відповідальності за збитий Boeing-777

Чергова спроба РФ уникнути відповідальності за збиття малайзійського "Боїнга" була розгромлена практично відразу. Згідно з планом проведення антитерористичної операції 17 липня 2014 року авіація ПС ЗСУ не застосовувалася взагалі. Це підтверджено і матеріалами об'єктивного контролю системи збору та обробки радіолокаційної інформації Дніпропетровського радіодиспетчерського центру підприємства "Украерорух". А літак, яким, за версією Слідкому РФ керував Волошин, на той час знаходився на ремонті і в повітря не піднімався.

10. "Перехоплення" розмов українських військових: в'ї*емо ще один малайзійський "Боїнг"

У 2018 році з черговою спробою перекинути провину за збитий Boeing на Україну виступило Міністерство оборони РФ. Там оприлюднили фейковий аудіозапис, на якому нібито зафіксовані розмови в 2016 році між українськими військовими, які готували радіолокаційну станцію "Малахіт" в Одеській області. На думку російського оборонного відомства, запис, де, за версією РФ, полковник ЗСУ Руслан Гринчак говорить щось на кшталт "Візьми цього керівника, візьми Левчука і скажи:" Пацани, ось якщо ось так, то, бл*дь, в'ї*емо ще один малайзійський "Боїнг" – мала переважити весь масив зібраних слідством доказів провини РФ і підтримуваних нею терористів на Донбасі в загибелі 298 осіб на борту МН17.

Хроніки брехні і цинізму: як Росія намагалася уникнути відповідальності за збитий Boeing-777

11. "Ви всі брешете!"

Цю тезу російська пропаганда і офіційні представники РФ у всіх структурах і на всіх рівнях невпинно продовжують повторювати. Так, наприклад, російські військові звинувачували Міжнародну слідчу групу в фальсифікації відеоматеріалів по збити Boeing-777 MH17, посилаючись на нібито порушення закону лінійної перспективи і прямолінійного розподілу світла, а також на різні види деталізації об'єктів на відео.

До цього ж зводяться усі без винятку виступи російських представників у всіх без винятку міжнародних організаціях.

Родичі загиблих в катастрофі пасажирів рейсу МН17 на місці катастрофи www.dailymail.co.uk

Аналогічної позиції Росія дотримується послідовно з першого дня катастрофи, оголошуючи брехнею, фальсифікацією і провокацією будь доказ, висновок слідчих або нові відомості. При цьому найчастіше пояснюється все "підступами України", яка "маніпулює" світовим співтовариством.

Але, незважаючи на всі зусилля пропагандистської машини і спроби РФ заблокувати розслідування, міжнародні резолюції та подальші суди на офіційному рівні – відповідальність за цей злочин повільно, але невідворотно наближається. І неодмінно наздожене всіх причетних до загибелі майже трьох сотень ні в чому не винних людей.