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30 січня • оновлено в 23:51
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Богдан узяв радником дипломата, що ображав активістів Майдану: відео

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Колишній генеральний консул України в Барселоні Олександр Хрипунов, який за часів Майдану порівнював активістів із нацистами, став радником глави Офісу президента Андрія Богдана.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту "Схеми" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хрипунов – колишній генконсул України в Барселоні. Під час Євромайдану в 2014 році українська громада в Барселоні вимагала його звільнення. Тоді людей обурила його стаття, що вийшла в день розстрілів протестувальників на Майдані, в якій він згадував про "ультранаціоналістів із нацистською символікою" на Майдані. Також українська громада дорікала генконсулу, що той святкував російський Новий рік в Іспанії. Після протестів Хрипунов перестав бути генкосулом. Тепер, виявляється, допомагає новій владі. Його призначили радником Богдана, глави Офісу президента України", – розповіли журналісти.

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Відзначається, що Хрипунова помітили 2 грудня 2019, коли він виходив з Офісу президента. На питання журналістів дипломат не відповідав. Наступного разу його спіймали на Банковій.

Богдан узяв радником дипломата, що ображав Майдан

Богдан узяв радником дипломата, що ображав Майдан

Хрипунов став радником Богдана

Хрипунов став радником Богдана

Хрипунов став радником Богдана

Хрипунов став радником Богдана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексначальник Управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що Богдан нібито не хотів розслідувати справи про розстріли на Майдані.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Коментарі
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Майдан" осуществили нац мэны Украины под руководством турчинова , палу-бия, тягни- в -бока, пашинского по заданию США с целью развала Украины под лозунгом *развалим Россию*! Проект удался!
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Всю эту ЗЕшоблу ждёт копен-дупен...
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