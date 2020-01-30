Богдан узяв радником дипломата, що ображав активістів Майдану: відео

Колишній генеральний консул України в Барселоні Олександр Хрипунов, який за часів Майдану порівнював активістів із нацистами, став радником глави Офісу президента Андрія Богдана.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту "Схеми" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хрипунов – колишній генконсул України в Барселоні. Під час Євромайдану в 2014 році українська громада в Барселоні вимагала його звільнення. Тоді людей обурила його стаття, що вийшла в день розстрілів протестувальників на Майдані, в якій він згадував про "ультранаціоналістів із нацистською символікою" на Майдані. Також українська громада дорікала генконсулу, що той святкував російський Новий рік в Іспанії. Після протестів Хрипунов перестав бути генкосулом. Тепер, виявляється, допомагає новій владі. Його призначили радником Богдана, глави Офісу президента України", – розповіли журналісти.

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Відзначається, що Хрипунова помітили 2 грудня 2019, коли він виходив з Офісу президента. На питання журналістів дипломат не відповідав. Наступного разу його спіймали на Банковій.

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Хрипунов став радником Богдана

Хрипунов став радником Богдана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексначальник Управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що Богдан нібито не хотів розслідувати справи про розстріли на Майдані.

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