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3 лютого • оновлено в 16:12
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Ховався 5 років: колишній терорист "ДНР" здався поліції України

1.6т
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Українській поліції здався спільник терористів "ДНР", який в 2014 році приєднався до окупантів.

29-річний житель міста Часів Яр п'ять років переховувався від правоохоронців, повідомляє пресслужба Нацполіціі України.

Колишній терорист зізнався, що піддався проросійській пропаганди і приєднався до терористів.

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"Новобранця бойовики направили на блокпост, де він здійснював перевірку громадян. Через деякий час після свого призначення чоловік зрозумів, що ватажки незаконного збройного формування є звичайними злочинцями, тому кинув протизаконну діяльність і почав вести прихований спосіб життя", – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що зараз перевіряють свідчення ексбойовика, щоб встановити, чи не вчиняв він тяжких злочинів проти мирного населення.

Терорист "ДНР"

Терорист "ДНР"

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 2015 року, коли почала діяти програма Служби безпеки України "Тебе чекають вдома" на сторону Києва перейшли 383 терориста "Л/ДНР".

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР" Національна поліція України
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Настало время офигительных х*хлятских сказок.
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