Ховав молоток у трусах: з'явилися подробиці кривавої розправи у Вінниці

У Вінниці підозрюваний у убивстві власної сім'ї чоловік замотав у труси молоток, яким завдавав поранення, а потім викинув його у центрі міста.

Як повідомили власні джерела OBOZREVATEL, він сам викликав поліцію на місце злочину, але намагався довести, що винуватцем є інший невідомий чоловік.

"Підозрюваний, за зовнішніми ознаками, не має психологічних відхилень і здається адекватним. Після вбивства він зателефонував у швидку, вибачився за звернення, і тільки потім сказав, що в квартирі декілька мертвих", — розповів анонімний співрозмовник.

Місце вбивства Національна поліція

Він також уточнив, що після дзвінка правоохоронцям підозрюваний декілька годин гуляв по місту із замотаним в труси знаряддям убивства. Відомо також, що за життя четвертої загиблої, трирічної дівчинки, медики боролися декілька годин.

Вбивство у Вінниці Національна поліція

"Якби він не кинув її посеред мертвих тіл і не втік, дитину можна б було врятувати", — припустило джерело.

Як писав OBOZREVATEL, звіряче вбивство двох жінок і двох дітей сталося 31 грудня. Вінничанин повідомив медикам, що знайшов мертвими свою колишню дружину, матір і сина. Усіх їх забили молотком.

Також у квартирі була трирічна дівчинка, її із важкими травмами голови госпіталізували. Пізніше стало відомо, що лікарям не вдалося врятувати дитину.

Чоловік, котрий нібито виявив тіла, пішов, проте пізніше правоохоронці затримали його. 1 січня йому оголосили про підозру.

Слідство також з'ясувало, що у підозрюваного була сім'я на стороні. Правоохоронці не відкидають того, що цей факт міг стати мотивом для убивства.